tmn. Keinen Pflanzensitter für den Garten gefunden? Während Beetpflanzen und Sträucher sich ein paar Urlaubstage selbst aus dem Boden versorgen können, leiden besonders Balkonpflanzen unter der Abwesenheit ihrer Besitzer. Die Lösung: die Flasche geben.

Dazu wird eine Flasche mit Wasser gefüllt und kopfüber tief in den Topf gesteckt, erklärt das Blumenbüro. Zuvor wird der Deckel mit kleinen Löchern versehen. Im Topf entsteht eine Sogwirkung, und die Pflanze zieht sich nach Bedarf das Wasser. Die Alternative sind ein Eimer Wasser und ein Bindfaden. Je ein Ende wird in den Eimer und die Erde gesteckt. Der Faden leitet das Wasser in das Substrat und versorgt die Pflanzen rund zwei bis drei Wochen. Wichtig: Der Eimer muss etwas erhöht zu den Pflanzkübeln stehen. Außerdem werden die Wurzelballen am besten kurz vor der Abreise in Wasser getaucht, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen.

Am besten härten die Hobbygärtner ihre Pflanzen frühzeitig ab: Sie geben ihren Topfpflanzen vom Frühjahr an erst dann Wasser, wenn sie die ersten Anzeichen von Wassermangel zeigen.