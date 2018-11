tmn. Wer mit den Zähnen knirscht, sollte nach der Ursache suchen. Ein Zahnarzt kann ausschließen, dass organische Veränderungen dahinterstecken, erläutert Prof. Henrik Dommisch, Leiter der Abteilung für Parodontologie und Synoptische Zahnmedizin an der Berliner Charité Universitätsmedizin. "Meist sind psychosomatische Probleme wie Stress der Grund", sagt er. In dem Fall sind neben der zahnärztlichen Behandlung etwa mit einer Schiene für die Nacht die Patienten selbst gefragt. Sie können beispielsweise darauf achten, in welchen Situationen sie die Zähne zusammenbeißen - und versuchen, aktiv zu entspannen. "Verschiedene Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation können dabei helfen", empfiehlt Dommisch.