Von Constanze Werry

Heidelberg. Wenn mit einem Mal die Diagnose Krebs im Raum steht, folgt auf den ersten Schock oftmals ein Wechselbad der Gefühle – nicht selten über Monate oder Jahre hinweg. Die Krankheit ist nicht nur eine Herausforderung für den Körper, sondern auch für die Psyche.

> Eigenen Weg finden: Krebs stellt das Leben auf den Kopf. Damit gehen Ängste, Unsicherheit und Sorgen einher. Für Betroffene – neben der eigentlichen Erkrankung – eine immense Herausforderung. "Wichtig ist, dass Betroffene für sich selbst herausfinden, was ihnen persönlich in welcher Situation am meisten hilft", rät der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in einer Broschüre zum Thema. Dabei können auch unterstützende Angebote hilfreich sein.

> Psychosoziale Beratungsstellen: Das Hilfsangebot richtet sich an Betroffene, aber auch Angehörige. Die Beratungsstellen unterstützen im Umgang mit der Krankheit, beraten psychologisch, aber auch bei sozialrechtlichen Fragen, wozu unter anderem finanzielle Absicherung, Rehabilitation oder Schwerbehinderung gehören. Die Unterstützung erfolgt in der Regel zeitnah und kostenfrei. Das DKFZ bietet auf seiner Internetseite eine Suche nach regionalen Anlaufstellen an. Zu finden unter www.krebsinformationsdienst.de. Alternativ können Informationen auch unter 0800/4 20 30 40 erfragt werden.

Psychoonkologische Ansprechpartner gibt es auch in einigen Kliniken. Das gilt etwa für alle von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten Zentren wie Brust- und Darmzentren. Bei sozialrechtlichen Fragen helfen neben Beratungsstellen auch Kliniksozialdienste weiter.

> Selbsthilfegruppen: Betroffene und auch Angehörige finden nicht nur bei professionellen Anlaufstellen Unterstützung. Es gibt auch zahlreiche Hilfsangebote von Betroffenen für Betroffene. Erste Informationen zu Selbsthilfegruppen können behandelnde Ärzte geben sowie die Krankenkassen oder erwähnten regionalen Krebsberatungsstellen. ...