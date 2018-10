Von Elisabeth Murr-Brück

Es ist eines der letzten Tabus in einer immer tabufreieren Gesellschaft: Über Inkontinenz spricht man nicht - und das, obwohl mindestens zehn Millionen Menschen in Deutschland darunter leiden. "Die Dunkelziffer dürfte hoch sein", sagt Dr. Jan Voegele, Chefarzt der Urologischen Abteilung am GRN-Krankenhaus in Eberbach.

Die Sache ist den Betroffenen so peinlich, dass viele nicht einmal mit ihrem Arzt darüber sprechen. Sie leiden darunter, wenn sie beim Husten, Niesen und Lachen Urin verlieren. Oder jede Unternehmung davon abhängig machen, dass stets eine Toilette erreichbar ist. Bei einer sogenannten überaktiven Blase kommt nämlich der Harndrang sehr häufig, sehr plötzlich und heftig und lässt sich kaum kontrollieren. Dabei ließe sich das Leiden in den meisten Fällen erfolgreich behandeln. Die Blase ist ein hoch komplexes Organ, in dem zahlreiche Muskeln und Nerven aufeinander abgestimmt reagieren.

Bei einer Drang-Inkontinenz zieht sich die überaktive Blasenmuskulatur schon bei einem kleinen Reiz zusammen und signalisiert damit: Blase voll. Im schlimmsten Fall sind die Betroffenen nicht mehr in der Lage, das Geschehen zu steuern. Ein persönliches Drama, dem man mit dem Gang zum Urologen in den meisten Fällen ein Ende setzen kann. Dieser nimmt erst einmal eine Urinprobe und lässt sich detailliert Krankheitsgeschichte und Lebensgewohnheiten schildern. In einer zweiten Runde gehört dazu auch die Buchführung über Trink- und Ausscheidungsmengen. Dr. Voegele: "Das ist lästig, aber tut nicht weh und ist unumgänglich." Weitere Untersuchungen sollen andere Krankheiten wie eine Infektion, Nierensteine oder Prostata-Vergrößerung ausschließen.

Mit steigendem Alter steigt die Zahl der Betroffenen. Das häufig empfohlene Beckenboden-Training ist vor allem bei Belastungs-Inkontinenz und bei Mischformen der Harninkontinenz sehr sinnvoll. "Die Übungen sind aber nur schwer zu vermitteln und noch schwieriger umzusetzen", sagt Dr. Voegele. Physiotherpeutische Begleitung hält er für hilfreich, notfalls gehe es aber auch einfacher: "Regelmäßiges Walken und Treppensteigen kräftigt den Beckenboden ebenfalls." Frauen nach den Wechseljahren können mit einem Östrogenpräparat für die Vaginalschleimhaut auch das Gewebe der Beckenboden-Muskulatur und die Wahrnehmung der Blase positiv beeinflussen. Nebenwirkungen seien dabei im Allgemeinen nicht zu befürchten.

Häufiger Harndrang wird dadurch ausgelöst, dass sich der Blasenmuskel schon bei geringen Reizen zusammenzieht. Eine Reihe von Medikamenten kann das verhindern, allerdings kann es dabei zu Nebenwirkungen kommen: Bei Mundtrockenheit, Verstopfung oder gar Verwirrtheits-Zuständen kann man dann aber auf ein anderes Präparat umsteigen. In besonders schweren Fällen, bei denen andere Therapieversuche nicht den gewünschten Erfolg zeigen, besteht die Möglichkeit, mit einer Botox-Injektion die Blasenwand ruhig zu stellen. Auf keinen Fall sollte man die Trinkmenge reduzieren.

Geduld und Ausdauer sind bei einer Inkontinenz-Therapie unverzichtbar, schnelle Erfolge sollte man nicht erwarten. "Wichtig ist, dass man dranbleibt", sagt Dr. Voegele. Wenn man die persönliche Scham überwindet und sich an einen Facharzt wendet, lässt sich das Problem in den meisten Fällen lösen. Zur Information empfiehlt der Urologe die Webseite www.dieBlase.de. Als Sofort-Hilfe im Notfall rät die zu Konzentrationsübungen, die das Gehirn ablenken: Rückwärts-Rechnen, ein Gedicht aufsagen. Oder ein Gebet.