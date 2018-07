Von Constanze Werry

Sommer ohne Mücken - wäre schön, gibt es aber nicht. Dr. Ursula Sellerberg von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände gibt Tipps, was man tun kann, wenn die Blutsauger ihre juckenden Spuren hinterlassen haben.

Schon als Kinder haben wir gelernt: "Auf keinen Fall kratzen" - ist das denn wirklich so schlecht?

Ja - man soll wirklich nicht kratzen. Das Problem ist, dass man durch das Kratzen Bakterien in die Haut einschleppen kann und das kann dann zu Schwellungen führen und das Ganze viel schlimmer machen als der eigentliche Mückenstich war.

Was kann ich denn sonst tun, wenn es juckt? Was ist von klassischen Hausmitteln wie Kühlen, Essig, Zitrone, Zwiebel oder Spucke zu halten?

Klassische Hausmittel helfen erst mal - zum Beispiel, wenn ich etwas Kühles auf die Haut bringe, nimmt der Juckreiz ab. Das kann ein Eiswürfel sein oder Spucke. Die Flüssigkeit verdunstet und dadurch entsteht die sogenannte Verdunstungskälte. Was auch hilft: Wenn man nicht kratzt, sondern einfach über die Haut pustet oder streichelt. Essig, Zwiebel, Zitrone - diese Hausmittel basieren darauf, dass sie Substanzen enthalten, die das Wachstum von Bakterien hemmen. Und weil sie feucht sind, gibt es natürlich auch die Verdunstungskälte. Das kann auf jeden Fall hilfreich sein, man sollte sich aber auch klarmachen: Ja, der Mückenstich juckt jetzt zwar, aber das ist ja normalerweise auch nach ein paar Stunden vorbei.

Das Gegenteil von Kühlen: Hitze soll auch helfen. Es gibt sogar extra "Hitzestifte", was ist davon zu halten?

Diese Sticks basieren auf der Überlegung, dass im Speichel der Mücken Enzyme enthalten sind, die zum Beispiel dafür sorgen, dass das Blut nicht gerinnt und die auch den bekannten Juckreiz auslösen. Jedes Enzym ist eine Eiweißverbindung. Diese Hitzesticks basieren auf der Idee, dass Eiweiße durch Hitze verändert werden, man spricht auch von denaturieren. Es gibt Leute, die schwören darauf, einen warmen Löffel auf die entsprechende Stelle zu halten oder eine warme Münze. Das muss so heiß sein, dass man es gerade noch anfassen kann. Also nicht den Löffel über die Kerzenflamme halten und dann sofort auf die Haut. Dann zieht man sich Verbrennungen zu. Es sollte wirklich so sein, dass man Löffel oder Münze gerade noch anfassen kann. Man kann sich auch einen entsprechenden Stick kaufen. Da ist eine Plastikhalterung drum herum und in der Mitte wird es heiß. Grundsätzlich gilt aber, Hitze muss relativ früh angewendet werden. Damit die Enzyme überhaupt noch aktiv sind. Es nutzt nichts, das am Tag danach zu machen.

Es gibt auch Gele und Salben aus der Apotheke gegen den Juckreiz. Antihistaminika sind der Klassiker. Es gibt aber auch Produkte mit Hydrocortison. Was ist der Unterschied?

Antihistaminika wirken - wie der Name sagt - gegen Histamin. Histamin ist ein Botenstoff im Körper, der bei Allergien ausgeschüttet wird. Sie wirken also gezielt gegen Allergien. Cortison oder Corticoide sind Substanzen, die der Körper selbst herstellt. Sie wirken gegen Entzündungen jeder Art. Das heißt, Cortison wirkt nicht nur gegen Allergien, sondern gegen jede Rötung, jede Überwärmung, jede Schwellung - eben die klassischen Entzündungssymptome. Häufig, sind diese Cortisoncremes etwas stärker und schneller wirksam. Aber man muss aufpassen und sich den Beipackzettel aufmerksam durchlesen. Cortison darf nämlich nicht immer angewendet werden. Das gilt zum Beispiel für Kinder unter sechs Jahren für die Selbstmedikation. Wenn der Arzt Cortison verordnet, ist das was anderes. Kinder haben eine sehr dünne Hautbarriere. Auch im Gesicht ist die Anwendung von Cortisoncremes schwierig, weil die Haut auch da relativ dünn ist.

Wenn ich entgegen aller guten Ratschläge einen Stich aufgekratzt habe - wie sollte ich die Stelle versorgen?

Damit geht man um, wie mit jeder anderen Wunde, also wenn man zum Beispiel gestürzt ist und sich das Knie aufgeschlagen hat. Was würde man machen - man würde die Wunde reinigen, damit möglicher Schmutz raus ist. Dann würde man desinfizieren. Durch das Kratzen könnten ja eventuell Keime eingeschleppt worden sein, die ja immer und überall um uns herum sind. Dann noch ein Pflaster draufkleben und dann müsste es im Normalfall nach etwa eineinhalb Tagen wieder weg sein. Wenn die Wunde nicht von alleine heilt oder wenn sich die Stelle ganz heiß anfühlt, sich ein roter Rand bildet, dann ist das ein Zeichen für eine Entzündung - vielleicht eine Infektion. Dann sollte man doch zum Arzt gehen.

Dann ist ein Besuch beim Hausarzt bei Mückenstichen ansonsten nicht nötig?

Bei Mückenstichen ist es normalerweise nicht nötig zum Arzt zu gehen. Durch Mückenstiche gibt es hier in Deutschland in der Regel keine Folgeerkrankungen. Das ist anders als zum Beispiel in den Tropen, wo Mücken Malaria übertragen können.