Von Sabine Meuter

Hannover/Friedrichsdorf. (dpa/tmn) - Entdecken, auswählen, kaufen: Shopping macht vielen Menschen Spaß. Und manchmal gibt es Tage, an denen die Ausbeute etwas größer ausfällt - drei Paar Schuhe, eine Küchenmaschine, ein Mantel, zwei Bücher. Zu viel? Ist so ein Konsumverhalten schon Ausdruck von Kaufsucht?

"Pauschal lässt sich das nicht sagen, es hängt von der Situation ab", sagt Prof. Astrid Müller, Leitende Psychologin an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover.

Möglicherweise war der Kauf all dieser Dinge notwendig, das Geld dafür da. Oder Defektes musste durch Neues ersetzt werden. In solchen Fällen kann von Kaufsucht eher nicht die Rede sein.

Kontrollverlust ist ein Merkmal

"Eher kritisch sieht es aus, wenn die Kauffrequenz regelmäßig sehr hoch ist und es zu einem Kontrollverlust beim Kaufen kommt", sagt Nadja Tahmassebi, Leitende Psychologin an der Salus Klinik Friedrichsdorf im Hochtaunuskreis.

Wer von Kaufsucht betroffen ist, für den oder die verliert die Ware komplett an Reiz, sobald sie daheim ist. "Zum Teil wird sie noch nicht einmal ausgepackt", sagt Nadja Tahmassebi.

Das Verlangen, ständig Neues zu kaufen, lässt aber trotzdem nicht nach. Obwohl die Käufe erstens nicht notwendig sind und zweitens Betroffene sie sich womöglich nicht leisten können. Die Folge seien oftmals finanzielle Nöte, wie Astrid Müller sagt.

Der Selbstwert ist bei Betroffenen oft ein Thema

Doch welche Ursachen hat so ein Kaufverhalten? "Minderwertigkeitskomplexe können dahinterstecken, auch Selbstwertprobleme", sagt Astrid Müller. Denkbar ist auch, dass Betroffene eine große materielle Werteorientierung haben. Heißt: Sie setzen stark auf Statussymbole und definieren sich selbst über das, was sie besitzen - und nicht über das, was sie als Person sind.

"Leute, die von Kaufsucht betroffen sind, leiden häufig auch an Depressionen und Angsterkrankungen", sagt Nadja Tahmassebi.

Das Problem: "Lange Zeit wird die Kaufsucht ausgeblendet, das eigene Konsumverhalten kommt nicht auf den Prüfstand", sagt Astrid ...