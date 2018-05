In erster Linie sorgen die Pollen von windbestäubenden Pflanzen für Probleme. Arten, die von Insekten bestäubt werden, verursachen in der Regel keine Beschwerden, da ihre Pollen häufig zu groß und zu schwer sind, um sich für längere Zeit in der Luft zu halten. Foto: Thinkstock​

Von Christian Satorius

Die Heuschnupfen-Zeit ist in vollem Gange und sie fällt diesmal besonders heftig auf (s. Hintergrund). Dazu gibt es aktuell jede Menge Tipps und Tricks, wie sich Betroffene am besten schützen können. Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail, denn so manche Heuschnupfen-Falle wird dabei übersehen.

> Die Regen-Falle: Nach einem Gewitter geht es vielen Heuschnupfen-Geplagten besser und sie können draußen an der frischen Luft sogar einen ausgedehnten Spaziergang unternehmen, und zwar ganz ohne triefende Nase und gerötete Augen. Im Regen lauert aber auch eine Falle, die oft übersehen wird. Zwar ist es richtig, dass der Regen die umherschwebenden Pollen im wahrsten Sinne des Wortes aus der Luft herauswäscht. Aber: Das gilt nur für ausgedehnte Regenfälle von mindestens 20 bis 30 Minuten Dauer. Ein kürzerer Schauer erhöht die Pollenkonzentration in der Luft sogar, wie neuere Forschungen gezeigt haben.

Zum einen sorgt eine hohe Luftfeuchtigkeit dafür, dass sich die Pollen, die in höheren Luftschichten schweben, mit Wasser vollsaugen und dann aufgrund des größeren Gewichtes zu Boden herabfallen. Dabei platzen sie auf und setzen eine hohe Konzentration von Allergenen frei. Zum anderen lösen sich viele Pollen sogar erst durch die auftreffenden Regentropfen von den Blüten und werden in die Luft geschleudert. Zudem wird durch die ersten vereinzelten Regentropfen der Blütenstaub aufgewirbelt, der sich bereits auf den Blättern abgeschlagen hat oder sogar schon auf dem Boden liegt.

> Die Verharmlosungs-Falle: Pollenallergien werden oft unterschätzt, so dass Betroffene in leichteren Fällen nicht zum Arzt gehen. Das ist aber ein großer Fehler, denn ein unbehandelter Heuschnupfen kann sich verstärken und sogar zum Asthma auswachsen. Unter einer angeschlagenen Gesundheit leidet auch die Leistungsfähigkeit, was oft übersehen wird. "Studien haben gezeigt", sagt Prof. Dr. Dr. Torsten Zuberbier, Leiter des Allergie-Zentrums der Charité in Berlin, "dass unbehandelte, pollenallergische Schulkinder während der Pollensaison nicht voll leistungsfähig sind und ein 40 Prozent erhöhtes Risiko haben, schlechtere Noten zu erhalten." Es lohnt sich also, schon bei den geringsten Anzeichen für eine Blütenstauballergie zum Arzt zu gehen.

> Die Schlafzimmer-Falle: Wer den ganzen Tag über von Heuschnupfen geplagt wird, freut sich auf einen beschwerdefreien Schlaf. Doch ausgerechnet im Schlafzimmer lauert so manche Heuschnupfen-Falle. Oftmals wird vergessen, die Straßenkleidung außerhalb des Schlafzimmers auszuziehen und auch dort zu lagern. So aber bringt man mit der Kleidung auch jede Menge Pollen mit ins Schlafzimmer. Zudem sollte man sich vor dem Zubettgehen duschen und die Haare gründlich waschen. Die in den Haaren angesammelten Pollen fallen ansonsten nämlich auf das Kopfkissen und können von dort aus dann in Nase, Mund und Augen gelangen. Pollenschutzgitter, die vor den Schlafzimmerfenstern angebracht werden, helfen, die Konzentration der Allergieauslöser so gering wie möglich zu halten.

Die Zeiten zum Lüften sind in der Stadt von 6 Uhr bis 8 Uhr morgens und auf dem Land in der Zeit von 19 Uhr bis 24 Uhr besonders günstig, denn dann ist die Pollenkonzentration in der Luft am geringsten. Von selbst verstehen dürfte sich wohl, dass die Bettwäsche dabei nicht zum Auslüften aus dem Fenster gehängt wird.

> Die Putz-Falle: Durch erhöhte Sauberkeit lässt sich die Pollen-Flut in der Wohnung eindämmen. Doch das Staubsaugen überlässt man besser jemandem, der nicht unter Heuschnupfen leidet. Andernfalls empfiehlt sich ein für Allergiker geeigneter Staubsauger, der über einen speziellen Schwebstofffilter verfügt. Zudem kann eine Staubschutzmaske getragen werden, am besten eine, die der FFP3-Schutzklasse entspricht, da diese selbst die allerfeinsten Partikel fernhält. Eine enganliegende Brille schützt darüber hinaus die Augen.