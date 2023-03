Von Marion Gottlob

Was ist guter Schlaf? Im Grunde ist jeder der beste Experte für den eigenen Schlaf. Dr. Mavi Schellenberg, Leiterin des Zentrums für Schlafmedizin an der Thoraxklinik Heidelberg, sagt deshalb: "Die Frage nach dem guten Schlaf kann jeder für sich selbst beantworten: Wer morgens ausgeruht aufwacht und sich wohlfühlt, hat gut geschlafen. Wer dagegen morgens müde und mit dem Gefühl ,Schade, das war nichts’ aufwacht, hat schlecht geschlafen."

> Wie lange schlafen? "Für die Dauer des Schlafs gibt es keine wissenschaftlichen Kriterien," so Dr. Schellenberg. Neugeborene schlafen 16 bis 20 Stunden pro Tag, der Tagesschlaf nimmt mit zunehmendem Alter dann ab. Erwachsene benötigen normalerweise sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht. "Wir gehen davon aus, dass weniger als sieben Stunden zu wenig ist", so Dr. Schellenberg, "aber es gibt Erwachsene, die mit sechs Stunden Schlaf pro Nacht auskommen." Senioren wiederum entdecken häufig eine Vorliebe für den Mittagsschlaf, gehen gerne früh zu Bett und stehen früh morgens auf. Die Expertin beruhigt: "Diese Verschiebung ist normal und keine Krankheit. Nehmen Sie sich den Schlaf, den Sie brauchen!"

> Das Schlafzimmer: Der Ort für den Schlaf sollte bequem und angenehm sein. Am besten wird das Schlafzimmer kurz vor der Schlafenszeit gut gelüftet. Die Temperatur und die Bettwäsche sind so gewählt, dass man weder friert noch ins Schwitzen gerät. Das Licht im Schlafzimmer sollte nicht grell, sondern abgeschwächt sein, so dass man wirklich zur Ruhe kommen kann.

> Kein Fernsehen, kein Handy: "Man sollte einige Zeit vor der Bettruhe den Fernseher ausschalten und auf Handy und Laptop verzichten", so Dr. Schellenberg. Sowohl ein Krimi wie auch Mails oder Computerspiele machen wach – man schläft dann nur schwer ein. Zusätzlich gibt das ausstrahlende Licht des Fernsehers, Laptops oder Handys dem menschlichen Körper das Signal, dass im Moment keine Schlafenszeit ist. "Dadurch wird die Bildung des Botenstoffs Melatonin, der für den Schlaf wichtig ist, gestoppt, so dass die Betroffenen in der Folge gar nicht oder schlecht schlafen können."

> Kräutertee statt Alkohol: Alkohol wie ...