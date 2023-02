"Geplant ist außerdem für Hochrisikopatienten die Möglichkeit ein Niedrigdosis-Dünnschicht-CT in Anspruch zu nehmen." Die Strahlenbelastung ist bei diesem bildgebenden Verfahren, bei dem der ...

Von Constanze Werry

Heidelberg. Wer denkt sich schon etwas dabei, wenn man mal husten muss. Kommen allerdings Auswurf oder Atemnot dazu, sollte man hellhörig werden. Zum Deutschen Lungentag Fragen und Antworten zu den verbreitetsten Lungenerkrankungen, wie man sie erkennt und wie behandelt.

Was sind die verbreitetsten Lungenerkrankungen? Das ist zum einen die Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) und zum anderen Asthma. "Etwa 15 Prozent der Deutschen leiden unter dem einen oder dem anderen", sagt Professor Felix Herth, Chefarzt Pneumologie und Beatmungsmedizin an der Thoraxklinik Heidelberg. Bei COPD sind die Atemwege dauerhaft entzündet und auch verengt. Auf Dauer wird Lungengewebe unwiderruflich zerstört.

Auch Lungenentzündungen spielen eine Rolle – das variiere etwas saisonal, so der Experte. "Die Influenza-Impfung ist, was das angeht, wichtig. Influenza könnte dieses Jahr eine größere Rolle spielen."

Hat sich seit Corona in Bezug auf Lungenerkrankungen spürbar etwas verändert? "Dadurch, dass viele unbedingt vermeiden wollten ins Krankenhaus zu kommen, haben wir mehr schwere Fälle bei Erkrankungen gesehen", erläutert Herth. Wie bei nahezu allen Erkrankungen ist es auch bei Lungenerkrankungen so, dass eine frühe Diagnose die Behandlungssituation verbessert.

Bei welchen Symptomen sollte ich hellhörig werden? Das lässt sich anhand der "AHA"-Anzeichen festmachen. Die Buchstaben stehen für Atemnot, Husten und Auswurf.

Bei derartigen Symptomen sollte ein Besuch beim Arzt auf der Agenda stehen.

"Lungenfunktionstests sind Kassenleistung", erläutert Herth. Wer also ohnehin zum Check zum Hausarzt geht, kann diesen auch darum bitten, einen Lungenfunktionstest durchzuführen.

"Geplant ist außerdem für Hochrisikopatienten die Möglichkeit ein Niedrigdosis-Dünnschicht-CT in Anspruch zu nehmen." Die Strahlenbelastung ist bei diesem bildgebenden Verfahren, bei dem der Körper scheibchenweise durchleuchtet wird, gering. "Schäden können durch dieses Verfahren lange vor dem Auftreten von Symptomen erkannt werden."

Wer muss sich als Risikopatient einstufen? Bei Asthma sind die Ursachen immer noch nicht ganz geklärt. Allerdings lässt sich erkennen, dass bei Allergikern eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, an Asthma zu erkranken.

Bei COPD sind die Ursachen weitaus klarer. "Rauchen – egal ob Zigarette, Cannabis oder Shisha – erhöhen das Risiko erheblich. Dasselbe gilt für das Passivrauchen", erläutert der Medizinische Geschäftsführer der Thoraxklinik. Und auch das Dampfen sieht der Experte kritisch. "Bisher ist die Datenlage noch dünn, aber bei allem, was wir sehen, ist auch das Dampfen problematisch." Auch genetische Faktoren können bei COPD eine Rolle spielen.

Wie sieht es mit der Behandlung von COPD und Asthma aus? Je früher eine Behandlung bei COPD erfolgt, desto mehr Lungenfunktion lässt sich erhalten. Denn durch COPD wird das Lungengewebe sukzessive irreparabel geschädigt. Zwar ist auch bei frühzeitiger Behandlung keine Regeneration der Lunge möglich, allerdings kann das Fortschreiten der Erkrankung gebremst oder sogar gestoppt werden. Um das zu erreichen ist vor allem eines wichtig: der sofortige Rauchstopp. Erhalten Patienten dann etwa geeignete Sprays oder auch Pulver, die inhaliert werden, lassen sich gute Erfolge erzielen. "Je früher die Behandlung erfolgt, desto besser", so Herth.

Bei der genetischen Variante einer COPD liegt ein Alpha-1-Antitrypsin-Mangel vor. Durch den Enzym-Mangel werden Lunge und Leber geschädigt. Dieser lässt sich recht gut behandeln, wodurch die COPD zum Stillstand gebracht werden kann. "Falls eine COPD vorliegt, sollten Betroffene ihren Arzt auf einen möglichen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel ansprechen", rät der Experte, da dieser verhältnismäßig selten sei. Er liegt bei etwa 1 bis 2 von 10.000 Erkrankten vor.

Asthma lässt sich medikamentös in den meisten Fällen sehr gut in den Griff bekommen. Und auch bei schweren Fällen sind die Behandlungsmöglichkeiten dank personalisierter Antikörpertherapien inzwischen sehr gut.

Wie kann ich Lungenerkrankungen vorbeugen? "Bewegung, Bewegung, Bewegung", so der einfache Rat von Herth. "Wir empfehlen dreimal die Woche eine Stunde wandern, radfahren, schwimmen oder was man sonst an gleichmäßiger Bewegung machen kann." Dieses "Steady State" sei wichtig für die Durchlüftung der Lunge. "Es ist vergleichbar mit dem Lüften zu Hause." Und noch ganz wichtig laut Herth: "Nicht rauchen! Finger weg von allen Gräsern und auch Verdampfern."