Von Teresa Nauber

Dem Deutschen Wellness Verband zufolge gehen 21 Millionen Deutsche ab 14 Jahren zumindest gelegentlich in die Sauna. Wer noch nie oder lange nicht mehr in einer öffentlichen Sauna war, droht jedoch in das eine oder andere Fettnäpfchen zu treten. So überstehen sie den Besuch gesund und ohne Peinlichkeiten:

Zeit nehmen: Runterkommen, entspannen, abschalten - darum geht es. Deswegen sollte sich Zeit nehmen, wer einen Saunabesuch plant. Rund drei Stunden empfiehlt Torsten Kukuk, Saunameister in der Fontane-Therme in Neuruppin. In dieser Zeit sind zwei bis drei Saunagänge gut zu schaffen.

Nicht übertreiben: Manch einer meint, er müsse seine Eintrittskarte "absaunieren". "Das ist aber nicht Sinn der Sache", sagt Saunaexperte Wolfgang Bartl aus Österreich. Mehr als zwei bis drei Saunagänge verkraftet der Körper in der Regel schlecht. Auch in der Saunakabine gilt deshalb: Weniger ist mehr. "Die Sanduhr ist eine gute Richtschnur", sagt Lutz Hertel vom Deutschen Wellness Verband: Mehr als 15 Minuten sollte niemand schwitzen.

Vorher duschen: Erst schwitzen, dann duschen - oder? Nein! "Die Saunakabine bitte sauber betreten", sagt Bartl. Geduscht wird also vorher und hinterher. Pflegeprodukte oder Peelings haben in der Sauna nichts zu suchen.

Sauniert wird nackt: Mit kaum etwas macht man sich hierzulande in der Sauna unbeliebter als mit Badebekleidung auf der Bank. Fast überall gilt das Nackt-Schwitz-Gebot. Auch Badelatschen bleiben draußen. Wer nicht nackt mit fremden Menschen in einem Raum sitzen möchte, kann sich ein Baumwolltuch um den Brustkorb oder die Hüften schlingen. Zusätzlich brauchen Saunagänger ein langes Handtuch. Alle Bereiche, die der Körper beim Saunieren berührt, werden vorher damit bedeckt, so dass kein Schweiß aufs Holz tropft. Kleiner Tipp: Zum Körper gehören auch die Füße.

Rücksicht nehmen: In der Sauna herrscht Ruhe. Wer hier laut einen Geschäftstermin oder die Planung für eine Geburtstagsparty bespricht, erntet böse Blicke. Apropos Blicke: Die gehen am besten alle in die gleiche Richtung - etwa zur Tür oder zum Ofen. "Die meisten Menschen empfinden es als sehr unangenehm, wenn sie angestarrt werden." Auch sollte man niemandem zu nah auf die Pelle rücken. Wer liegt, sollte sich aufsetzen, wenn die Sauna sich füllt.

Abkühlung nicht vergessen: "Die ist aber entscheidend für den Effekt des Saunabadens", sagt Hertel. Die Blutgefäße werden in der Hitze weit gestellt, danach sollen sie sich durch den Kältereiz wieder zusammenziehen - so härtet man den Körper ab. Die eiskalte Schwalldusche muss es für Anfänger aber nicht sein. "Das Wichtigste ist frische Luft nach der Sauna", sagt Kukuk. Danach eine lauwarme bis kühle Dusche - fertig. Geeignet für Anfänger ist auch der Kneippschlauch. Hertel empfiehlt, am rechten Bein von unten nach oben zu starten. Erst beide Beine außen, dann beide Arme außen, anschließend die Innenseiten von Beinen und Armen. So bewegt man den Schlauch langsam Richtung Herz.

Geruht wird nicht nackt: Wer einen Saunabesuch plant, sollte auch einen Bademantel mitbringen, rät Hertel. Denn während die Saunakabine und die Duschen textilfreie Bereiche sind, gilt das für die Ruheräume nicht.

Bei Krankheit ist die Sauna tabu: Vorbeugend ist Sauna eine super Sache, mit einer akuten Erkältung dagegen ganz und gar nicht. Erstens ist es für den Körper eine unnötige zusätzliche Belastung, sagt Hertel. Und zweitens verteilt man die Erreger dabei in der Kabine und steckt andere eventuell an.

Flüssigkeitszufuhr ist gut und wichtig: Die Experten empfehlen Wasser, Fruchtsäfte und Tees. Dazu leichte Kost, auch am Abend. Wer all das beherzigt, schläft nicht nur wie ein Baby - er tut seinem Körper auch richtig was Gutes.