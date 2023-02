Von Ricarda Dieckmann

Seit fast einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Vielleicht packt auch Sie immer wieder die Sorge, dass er sich weiter und weiter zuspitzen könnte. Gerade die geplanten Kampfpanzer-Lieferungen stoßen das Gedankenkarussell bei vielen Menschen weiter an. Wird Deutschland nun in den Krieg gezogen? Könnten wir hier in Gefahr geraten?

Angst zu spüren ist normal

Eins vorweg: Dass die derzeitige Situation Sorgen und Ängste weckt oder verstärkt, ist eine ganz normale Reaktion unserer Psyche. Das sagt Christina Jochim, stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung (DPtV). Und dafür, dass wir Angst empfinden, sollten wir uns selbst nicht verurteilen oder schämen. "Jedes Gefühl darf sein", sagt Jochim.

Mit den Kriegsängsten Frieden schließen - dieses Ziel ist vielleicht zu hoch gesteckt. Die Psychotherapeutin hat aber dennoch Strategien parat, wie wir mit Ängsten rund um den Ukraine-Krieg besser umgehen können. Alles fängt damit an, besser zu verstehen, warum Körper und Psyche so reagieren.

Ein Warnsystem unseres Körpers

Enge in der Brust, ein schnell klopfendes Herz, Anspannung: Angst ist ein Gefühl, das wir uns oft wegwünschen. Im Kern ist diese Reaktion von Körper und Seele aber nützlich: "Angst ist eine Grundemotion, eine Überlebenssicherung, ein Warnsystem", fasst Christina Jochim zusammen.

"Unser Gehirn speichert ganz automatisch Informationen, die mit akuten Gefahrensituationen in Verbindung stehen", sagt die Psychotherapeutin. "Und wenn diese Signale zu einem späteren Zeitpunkt erneut wahrgenommen werden - dann werden wir Menschen vorsichtig und bekommen Angst."

Wurde man als Kind von einem Hund gebissen, hat man wahrscheinlich die Information abgespeichert, dass die Tiere gefährlich sind. Selbst eine Begegnung mit dem liebsten Hund der Welt kann uns dann in Alarmbereitschaft versetzen.

Denn die Angst stellt - etwa durch eine beschleunigte Herzfrequenz - sicher, dass wir genug Energie haben, um der potenziellen Bedrohung zu entkommen, zum Beispiel vor ihr zu fliehen. ...