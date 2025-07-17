Dienstag, 09. September 2025

Plus Wundinfektionen und Sepsis

Gefahr durch Vibrionen - Sommerhitze lässt das Risiko steigen

Mit der Hitze kommen die Bakterien: Vibrionen können beim Baden schwere Infektionen auslösen. Wer betroffen ist und wie man sich schützt.

17.07.2025 UPDATE: 04.08.2025 11:00 Uhr 3 Minuten, 15 Sekunden
Zwei Frauen an der Ostsee
Mit der sommerlichen Hitze steigt das Risiko für Vibrionen-Infektionen an Nord- und Ostsee.

Berlin. (dpa) Mit der sommerlichen Hitze steigt das Risiko für Vibrionen-Infektionen an Nord- und Ostsee. Bei Wassertemperaturen über 20 Grad - wie sie zuletzt vielerorts erreicht waren - könnten sich für den Menschen gefährliche Vibrionen in Oberflächengewässern stark vermehren, heißt es vom Robert Koch-Institut (RKI). Bis Anfang Juli wurden demnach in diesem Jahr mindestens zwei Infektionen

