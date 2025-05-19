Sechs typische Gefahren beim Baden
Der Sprung ins kalte Nass verspricht an heißen Tagen Abkühlung. Damit das Baden im See oder Meer nicht böse endet, gilt es, gewisse Gefahren im Blick zu haben. Am besten vermeidet man sie ganz.
Von Ricarda Dieckmann
Berlin/Remscheid. (dpa-tmn) An warmen Tagen draußen in der Natur schwimmen, das beruhigende Plätschern des Wassers im Ohr - leider nicht immer läuft es so idyllisch und friedlich ab: Jedes Jahr gibt es Badeunfälle.
Im Jahr 2024 sind nach DLRG-Angaben mindestens 411 Menschen in Deutschland ertrunken. Wer nun glaubt, dass es vor allem Kinder trifft, die noch
