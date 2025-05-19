Von Ricarda Dieckmann

Berlin/Remscheid. (dpa-tmn) An warmen Tagen draußen in der Natur schwimmen, das beruhigende Plätschern des Wassers im Ohr - leider nicht immer läuft es so idyllisch und friedlich ab: Jedes Jahr gibt es Badeunfälle.

Im Jahr 2024 sind nach DLRG-Angaben mindestens 411 Menschen in Deutschland ertrunken. Wer nun glaubt, dass es vor allem Kinder trifft, die noch