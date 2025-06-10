Von Sabine Meuter

Villingen-Schwenningen/Bad Kissingen. (dpa-tmn) Raus aus dem Bett, rauf aufs Klo: eine nächtliche Routine, die viele kennen. Bei so manchem bleibt es nicht bei einem einzigen Toilettengang in der Nacht - es werden zwei, drei, vier, fünf.

Der Leidensdruck bei Betroffenen ist oft groß, schließlich verwehrt die Blase ihnen eine erholsame Nachtruhe. Nykturie lautet