Nachts aufs Klo
Ach, durchschlafen wäre so schön! Wer ständig mitten in der Nacht mit drückender Blase zur Toilette schleicht, ist frustriert. Was kann hinter häufigem nächtlichem Harndrang stecken? Und was hilft?
Von Sabine Meuter
Villingen-Schwenningen/Bad Kissingen. (dpa-tmn) Raus aus dem Bett, rauf aufs Klo: eine nächtliche Routine, die viele kennen. Bei so manchem bleibt es nicht bei einem einzigen Toilettengang in der Nacht - es werden zwei, drei, vier, fünf.
Der Leidensdruck bei Betroffenen ist oft groß, schließlich verwehrt die Blase ihnen eine erholsame Nachtruhe. Nykturie lautet
