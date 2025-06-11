Dienstag, 09. September 2025

Plus Wichtig für die moderne Medizin

Mit diesem Wissen sind Sie fit für Ihre erste Blutspende

Blut zu spenden ist eigentlich eine gute Sache, finden Sie - und tun es dennoch nie? Eine Expertin verrät, wie man sich motivieren kann und warum sehr fettiges Essen vor dem Termin tabu ist.

11.06.2025 UPDATE: 11.06.2025 08:11 Uhr 3 Minuten, 30 Sekunden
Nur drei Prozent der Deutschen spenden regelmäßig Blut.  Foto: Oliver Berg/dpa

Von Ricarda Dieckmann

Dresden. (dpa-tmn) Bei Unfällen mit schweren Verletzungen ist oft Blut gefragt, das andere gespendet haben - das ist klar. Doch längst nicht nur dann: "Man kann sagen: Die moderne Medizin wäre ohne Blutspende in ganz wesentlichen Teilen nicht machbar", sagt Kristina Hölig. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für

