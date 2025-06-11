Blut zu spenden ist eigentlich eine gute Sache, finden Sie - und tun es dennoch nie? Eine Expertin verrät, wie man sich motivieren kann und warum sehr fettiges Essen vor dem Termin tabu ist.
Von Ricarda Dieckmann
Dresden. (dpa-tmn) Bei Unfällen mit schweren Verletzungen ist oft Blut gefragt, das andere gespendet haben - das ist klar. Doch längst nicht nur dann: "Man kann sagen: Die moderne Medizin wäre ohne Blutspende in ganz wesentlichen Teilen nicht machbar", sagt Kristina Hölig. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für
