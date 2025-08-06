Eben krabbelte sie über den Apfelkuchen, dann stach sie zu? Wespenstiche schmerzen fies. Was hilft - und in welchen zwei Fällen man den Notruf wählen sollte.

Gießen. (dpa-tmn) Barfuß über den Rasen, wild mit den Händen gefuchtelt oder beim Limonade-Trinken nicht aufgepasst: Zack, hat die Biene oder Wespe zugestochen. Das Gift, das die Tiere dabei in die Haut bringen,