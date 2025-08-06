Dienstag, 09. September 2025

Plus Wespenstich

Was die Schmerzen lindert

Schmerzt fies, schwillt an, ruiniert die Picknick-Laune: Ein Wespenstich ist nie schön. Für alle, die auf das Gift allergisch reagieren, kann er aber lebensgefährlich werden. Was man dazu wissen muss.

06.08.2025 UPDATE: 06.08.2025 08:05 Uhr 1 Minute, 47 Sekunden

Eine Wohltat gegen Schmerzen und Schwellung nach einem Wespenstich: ein Kühlpack auf die Haut legen.  Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Eben krabbelte sie über den Apfelkuchen, dann stach sie zu? Wespenstiche schmerzen fies. Was hilft - und in welchen zwei Fällen man den Notruf wählen sollte.

Gießen. (dpa-tmn) Barfuß über den Rasen, wild mit den Händen gefuchtelt oder beim Limonade-Trinken nicht aufgepasst: Zack, hat die Biene oder Wespe zugestochen. Das Gift, das die Tiere dabei in die Haut bringen,

