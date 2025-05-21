Adipositas bei Jugendlichen
Zu dick - das ist keine Frage der Optik, sondern vor allem der Gesundheit. Besonders Jugendliche sind hier gefährdet. Wohin wenden sich Eltern, die ihnen helfen wollen?
Berlin. (dpa-tmn) Immer mehr junge Menschen leiden an Adipositas - so der medizinische Fachbegriff für starkes Übergewicht. "Fettleibigkeitsbedingte Krankheiten und psychische Störungen nehmen in allen Regionen zu", so der aktuelle Lancet-Report zur Gesundheit Jugendlicher.
In Deutschland hat sich in der jüngeren Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren der Anteil der adipösen Menschen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+