Berlin. (dpa-tmn) Immer mehr junge Menschen leiden an Adipositas - so der medizinische Fachbegriff für starkes Übergewicht. "Fettleibigkeitsbedingte Krankheiten und psychische Störungen nehmen in allen Regionen zu", so der aktuelle Lancet-Report zur Gesundheit Jugendlicher.

In Deutschland hat sich in der jüngeren Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren der Anteil der adipösen Menschen