Dienstag, 09. September 2025

Plus Wer berät seriös?

Adipositas bei Jugendlichen

Zu dick - das ist keine Frage der Optik, sondern vor allem der Gesundheit. Besonders Jugendliche sind hier gefährdet. Wohin wenden sich Eltern, die ihnen helfen wollen?

21.05.2025 UPDATE: 21.05.2025 08:12 Uhr 1 Minute, 26 Sekunden
In der jüngeren Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren hat sich der Anteil der adipösen Menschen zwischen 2003 und 2023 nach Angaben des RKI mehr als verdreifacht. Foto: Pia Bayer/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Immer mehr junge Menschen leiden an Adipositas - so der medizinische Fachbegriff für starkes Übergewicht. "Fettleibigkeitsbedingte Krankheiten und psychische Störungen nehmen in allen Regionen zu", so der aktuelle Lancet-Report zur Gesundheit Jugendlicher. 

In Deutschland hat sich in der jüngeren Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren der Anteil der adipösen Menschen

