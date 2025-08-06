Wenn die Schilddrüse nicht genug Hormone produziert, merken Betroffene das irgendwann: Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Verstopfungen, Kälteempfindlichkeit und Gewichtszunahme sind typische Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion.

Sie lassen sich mit dem synthetischen Schilddrüsenhormon Levothyroxin (L-Thyroxin) gut in den Griff bekommen. In aller Regel lautet der Rat, die Tabletten morgens zu schlucken. Wer unmittelbar danach allerdings Milchprodukte wie Quark, Joghurt, Käse oder Kefir frühstückt, muss mit Wechselwirkungen rechnen.

Körper kann Wirkstoff schlechter aufnehmen

Denn in Milchprodukten steckt Kalzium, das im Magen mit Levothyroxin eine schwer lösliche Verbindung eingehen kann, heißt es in der Zeitschrift "Diabetes Ratgeber" (Ausgabe 8/2025). Der Körper kann den Wirkstoff dann schlechter aufnehmen. Das kann zur Folge haben, dass sich die Symptome der Schilddrüsenunterfunktion wieder zeigen - von Antriebslosigkeit bis Kälteempfindlichkeit.

Was kann man tun, um dem vorzubeugen? Die Apothekerin Tabea Patz rät in der Zeitschrift, die Tablette eine halbe Stunde vor dem Frühstück mit einem Glas stillem Leitungswasser einzunehmen. "Dann sollte man mindestens zwei weitere Stunden auf Milchhaltiges verzichten."

Wer sich unsicher ist, inwiefern die eigenen Ernährungsgewohnheiten die Wirkung der Schilddrüsentabletten beeinflussen können, sucht am besten das Gespräch mit Arzt oder Ärztin.

Und was ist mit Kaffee?

Was aber vielen morgens fast noch wichtiger ist als das Frühstück: der erste Kaffee. Er ist allerdings kein guter Begleiter bei der Einnahme des Levothyroxins. Auch er kann nämlich dafür sorgen, dass der Körper den Wirkstoff schlechter aufnehmen kann.

Wie lange man nach der Einnahme mit dem Kaffee warten sollte, steht in der Packungsbeilage. In aller Regel reicht eine halbe Stunde bis eine Stunde aus.