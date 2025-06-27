Ohrlöcher fürs Kind
Oft kommt der Wunsch nach Ohrlöchern bei Kindern im Grundschulalter auf. Doch das Stechen birgt auch Risiken und eine vernünftige Nachsorge ist wichtig. Wissenswertes für Eltern.
Von Pauline Jürgens
Frankfurt/Main. (dpa) Funkelnde Stecker oder Creolen mit bunten Perlen: Auf einmal wünscht sich der Nachwuchs genau das - und die Voraussetzung dafür sind Ohrlöcher. Eltern fragen sich dann: Ist mein Kind schon bereit dafür? Und wenn ja: Worauf müssen wir achten, damit alles gut abheilt und sich nichts entzündet? Die wichtigsten Fragen und
