Dienstag, 09. September 2025

Plus Was Eltern wissen sollten

Ohrlöcher fürs Kind

Oft kommt der Wunsch nach Ohrlöchern bei Kindern im Grundschulalter auf. Doch das Stechen birgt auch Risiken und eine vernünftige Nachsorge ist wichtig. Wissenswertes für Eltern.

27.06.2025 UPDATE: 27.06.2025 07:55 Uhr 3 Minuten, 17 Sekunden
Die passenden Ohrstecker zum Outfit: Schmuck ist eine Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit auszudrücken.  Foto: Tom Nebe/dpa-tmn​

Von Pauline Jürgens

Frankfurt/Main. (dpa) Funkelnde Stecker oder Creolen mit bunten Perlen: Auf einmal wünscht sich der Nachwuchs genau das - und die Voraussetzung dafür sind Ohrlöcher. Eltern fragen sich dann: Ist mein Kind schon bereit dafür? Und wenn ja: Worauf müssen wir achten, damit alles gut abheilt und sich nichts entzündet? Die wichtigsten Fragen und

