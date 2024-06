RNZ. Arteriosklerose – Ablagerungen in den Blutgefäßen – ist die Hauptursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Durchblutungsstörungen. Ein ungesunder Lebensstil und dauerhaft erhöhtes LDL-Cholesterin sowie zu viel Lipoprotein(a) im Blut fördern solche Ablagerungen und damit gefährliche Verengungen der Blutgefäße. Doch dem lässt sich vorbeugen. Expertinnen und Experten der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen (DGFF Lipid-Liga) beantworteten Fragen von Lesern zum Thema Cholesterin. Hier das Wichtigste zum Nachlesen:

Wie beuge ich zu hohen Cholesterinwerten vor? Dr. Brigitte Öhm: "Grundsätzlich gilt ein gesunder Lebensstil als Fundament der Vorbeugung und jeder Therapie. Das wird leider noch immer unterschätzt, doch die Erfolge einiger Patientinnen und Patienten zeigen, was durch Umstellungen im Lebensstil möglich ist. Dazu gehört eine pflanzenbetonte mediterrane Ernährung mit ballaststoffreichem Obst, Gemüse und Nüssen, Olivenöl und eher Fisch als Fleisch. Weitere Bausteine der Vorbeugung sind der endgültige Rauchstopp und Bewegung. Drei mal dreißig Minuten pro Woche – besser noch insgesamt 150 Minuten – sollten Sie anstreben. Wählen Sie dafür eine Aktivität, die Ihnen Spaß macht – so bleiben Sie besser "am Ball".

Was sind frühe Anzeichen für eine Fettstoffwechselstörung? Prof. Peter Grützmacher: "Erhöhte Blutwerte von Gesamt-Cholesterin und insbesondere von LDL-Cholesterin sowie von Lipoprotein(a) und Triglyzeriden sind Alarmzeichen. Sie verursachen oft lange Zeit keine Beschwerden, trotzdem schreitet die Atherosklerose voran. Deshalb gilt, dass man seine Blutfettwerte so früh wie möglich bestimmen lassen sollte.

Wenn in der Familie bei direkten Verwandten schon in jüngerem Alter – bei Frauen vor dem 60. Lebensjahr, bei Männern vor dem 55. – eine Herz-Kreislauf-Erkrankung vorgekommen ist oder wenn es bei den Eltern, Großeltern und Geschwistern Fettstoffwechselstörungen gibt, ist es wichtig, die Blutfette schon bei den Kindern messen zu lassen, am besten im Alter von fünf oder sechs Jahren."

Bei wem kann ich meine Blutfettwerte checken lassen, und bezahlt das die Krankenkasse? Prof. Ulrich Julius: "Ihre Blutfettwerte können Sie bei Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt messen lassen. Erwachsene haben zwischen dem 18. und 35. Lebensjahr einmalig Anspruch auf eine ärztliche Gesundheitsuntersuchung mit Bestimmung der Blutfettwerte, ab dem 35. Lebensjahr dann alle drei Jahre beim "Check-up 35". Besser wäre aber, sie schon früher messen zu lassen.

Wichtig ist, wenigstens einmal im Leben auch den Wert von Lipoprotein(a) – kurz Lp(a) – bestimmen zu lassen. Eine einmalige Messung genügt, da dieser Wert erblich bedingt ist und sich im Laufe des Lebens nicht wesentlich verändert. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine Routineuntersuchung. Man muss beim Arztbesuch danach fragen und die Laborkosten meist selbst bezahlen."

Gibt es Menschen mit einem besonders hohen Risiko für eine Atherosklerose? Prof. Bernd Krüger: "Ja. An erster Stelle stehen diejenigen, die eine schwere Fettstoffwechselstörung geerbt haben. Bei ihnen sind schon im frühen Kindesalter LDL-Cholesterin, Lipoprotein(a) oder die Triglyzeride erhöht. Wird das nicht entdeckt und bleiben diese Kinder unbehandelt, entwickelt sich schon früh eine Atherosklerose und in schweren Fällen erleiden sie in jungen Jahren einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Auch Menschen mit Diabetes mellitus, Bluthochdruck, einer chronischen Nierenerkrankung, Übergewicht sowie Raucher und ältere Menschen haben ein erhöhtes Atheroskleroserisiko."

Wann sind Medikamente notwendig? Dr. Brigitte Öhm: "Das hängt vom individuellen Gesamtrisiko ab, das von Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt ermittelt wird. Bei Menschen mit schwerwiegenden Fettstoffwechselstörungen, wenn es schon Ablagerungen in den Blutgefäßen gibt, ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall bereits aufgetreten ist, sind Medikamente in jedem Fall notwendig.

Wie lange müssen Cholesterinsenker eingenommen werden? Dr. med. Benjamin Lechner: "In aller Regel müssen die verordneten Medikamente regelmäßig und lebenslang eingenommen werden. Das ist aufgrund der sehr guten Verträglichkeit auch problemlos machbar.

Info: Weitere Informationen unter www.lipid-liga.de.