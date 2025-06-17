Karlsruhe. (dpa) Die Sonne brennt vom Himmel - überall im Land ist der sogenannte UV-Index dieser Tage hoch, in vielen Regionen Baden-Württembergs sogar sehr hoch. Das heißt auch: Vorsicht Sonnenbrand.

Was ist eigentlich ein UV-Index?

Der UV-Index gibt an, wie stark die ultraviolette (UV) Strahlung ist und wie hoch die damit einhergehende Gefahr für die