Plus UV-Strahlung

Es ist heiß, die Sonne scheint - Vorsicht Sonnenbrand

Man hört und sieht die Sonnenstrahlen nicht - aber zu viel Sonne ist schädlich für die Haut. Der sogenannte UV-Index hilft dabei, die Sonnenbrandgefahr einzuschätzen.

17.06.2025 UPDATE: 17.06.2025 04:17 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Warnsystem zum Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung
Vorsicht Sonne - Im Land ist der UV-Index hoch.

Karlsruhe. (dpa) Die Sonne brennt vom Himmel - überall im Land ist der sogenannte UV-Index dieser Tage hoch, in vielen Regionen Baden-Württembergs sogar sehr hoch. Das heißt auch: Vorsicht Sonnenbrand. 

Was ist eigentlich ein UV-Index?

Der UV-Index gibt an, wie stark die ultraviolette (UV) Strahlung ist und wie hoch die damit einhergehende Gefahr für die

