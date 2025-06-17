Es ist heiß, die Sonne scheint - Vorsicht Sonnenbrand
Man hört und sieht die Sonnenstrahlen nicht - aber zu viel Sonne ist schädlich für die Haut. Der sogenannte UV-Index hilft dabei, die Sonnenbrandgefahr einzuschätzen.
Karlsruhe. (dpa) Die Sonne brennt vom Himmel - überall im Land ist der sogenannte UV-Index dieser Tage hoch, in vielen Regionen Baden-Württembergs sogar sehr hoch. Das heißt auch: Vorsicht Sonnenbrand.
Was ist eigentlich ein UV-Index?
Der UV-Index gibt an, wie stark die ultraviolette (UV) Strahlung ist und wie hoch die damit einhergehende Gefahr für die
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+