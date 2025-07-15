Altenholz. (dpa) - Nach der Sitzung am Frühstückstisch ist erst einmal eine Sitzung auf dem Klo angesagt? Geht es Ihnen so, sind Sie nicht allein.

Dass sich während oder nach der ersten Mahlzeit des Tages Stuhldrang meldet, ist nämlich ein häufiges Phänomen. In der Medizin gibt es einen Fachbegriff dafür: gastrokolischer Reflex. Fast jeder Zweite ist davon in unterschiedlich starker Ausprägung betroffen, so die Gastroenterologin Petra Jessen in der Zeitschrift "Apotheken Umschau" (Ausgabe B 7/2025).

Magen an Darm: Bitte bewegen!

Und das steckt dahinter: Durch das Essen und Trinken füllt sich der Magen. Dabei werden bestimmte Rezeptoren aktiviert, die ein Signal an den Dickdarm senden. Die Folge: Er bewegt sich stärker, wodurch der Stuhl weiter den Weg Richtung Enddarm findet - und wir das Gefühl haben: "Ich muss demnächst mal auf die Toilette!"

"Dieser Reflex ist am Morgen besonders stark ausgeprägt und abhängig von der Art des Frühstücks", so Petra Jessen in der "Apotheken Umschau". So sorgt ein zuckerhaltiges Frühstück wie das Schokomüsli oder das Marmeladenbrötchen für eine stärkere Reizung des Darms. Die Expertin empfiehlt ein ausgewogenes Frühstück - mit ausreichend Zeit.

Wann ein Arztbesuch angesagt ist

Übrigens: Wenn der gastrokolische Reflex einsetzt, muss man im Normalfall nicht direkt zur Toilette rennen. Der Stuhldrang lässt sich also noch kontrollieren.

Doch was, wenn er sich kaum unterdrücken lässt? Bestimmte Faktoren können den gastrokolischen Reflex verstärken: Laut Petra Jessen sind das neben dem Reizdarmsyndrom auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Stress.

Wer ständig plötzlichen, fast unkontrollierbaren Stuhldruck erlebt, sollte einen Termin bei einem Gastroenterologen oder einer Gastroenterologin ausmachen. Das gilt umso mehr, wenn Beschwerden wie Durchfälle, Schmerzen und Blut im Stuhl dazukommen.