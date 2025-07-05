Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Sichere Badefreuden

Richtiges Verhalten bei Gefahr

Tödliche Badeunfälle häufen sich gerade. Die DLRG gibt lebensrettende Tipps für kritische Situationen im Wasser.

05.07.2025 UPDATE: 09.07.2025 04:03 Uhr 2 Minuten, 12 Sekunden
Rettungsring an Badesee
Die DLRG gibt Tipps für sicheres Verhalten bei Notfällen im Wasser.

Stuttgart (dpa/lsw) - An Seen und Flüssen kommt es immer wieder zu tödlichen Badeunfällen. Viele Schwimmende unterschätzen die Tücken des Wassers. Leichtsinn und Unkenntnis über die Gefahren sind meist die Ursachen für die Unfälle, wie ein Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bad Nenndorf mitteilte. Wie verhält man sich richtig, wenn man im Wasser in Not

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote