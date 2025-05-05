Montag, 15. September 2025

Plus Schönheitsdeal mit Gefahren

Essstörungen nehmen stark zu - vor allem unter Mädchen

Der Drang zum perfekten Körper - auf Social Media kann man dem Trend kaum entgehen. Das Ideal: oft unerreichbar, dafür drohen Essstörungen wie Magersucht. Vor allem in einer Gruppe.

05.05.2025 UPDATE: 05.05.2025 12:37 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Spuren der Pandemie - Essstörungen
Essstörungen wie Magersucht, Bulimie und Binge Eating nehmen nach Daten der Krankenkasse KKH stark zu - vor allem unter 12- bis 17-jährigen Mädchen. (Symbolbild)

Hannover (dpa) - Alles für den angeblich makellosen Körper: Insbesondere der Trend zur Selbstoptimierung auf Social-Media-Plattformen führt einer Krankenkasse zufolge zu massiv steigenden Zahlen von Essstörungen vor allem unter Mädchen und jungen Frauen. Besonders unter 12- bis 17-jährigen Mädchen stieg die Zahl der Fälle von Magersucht, Bulimie und Binge Eating - krankhaften Essanfällen. Sie

