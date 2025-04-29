Montag, 15. September 2025

Plus Schattenseiten der Sonne

Der richtige Schutz vor Hautkrebs

Sonnencreme schützt vor UV-Strahlen. Trotz höherer Achtsamkeit beim Sonnenbad gibt es weiterhin eine hohe Zahl an Hautkrebsfällen. Ein Grund dafür liegt Jahrzehnte in der Vergangenheit.

29.04.2025 UPDATE: 29.04.2025 08:15 Uhr 4 Minuten, 16 Sekunden
Sonnencreme
Auch im Halbschatten ist Sonnencreme vonnöten. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Die ultravioletten Strahlen der Sonne sind weder zu sehen noch zu fühlen. Sie sind wichtig für die körpereigene Bildung von Vitamin D, können aber gleichzeitig Haut und Augen schwer schädigen. Je intensiver und häufiger der Körper der UV-Strahlung ausgesetzt ist, desto höher ist das Risiko für Hautkrebs. 

Braucht man den Schutz schon im

