So schützen Sie Ihre Medikamente vor Hitze
Nicht nur den Menschen setzt Hitze zu - auch Medikamente vertragen sie schlecht. Wie bringt man Arzneien bei 30 Grad sicher nach Hause? Und wo lagert man sie, wenn es auch dort warm wird?
Von Ricarda Dieckmann
Berlin. (dpa) Kurz bei der Apotheke angehalten, Tabletten abgeholt - und die dann stundenlang im heißen Auto liegen lassen? Im Sommer kann so ein Moment der Unachtsamkeit nach hinten losgehen, denn Hitze kann Medikamenten schaden.
"Bei Temperaturen über 25 Grad Celsius kann sich die chemische Stabilität von Medikamenten verändern – sie wirken dann
