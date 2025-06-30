Von Ricarda Dieckmann

Berlin. (dpa) Kurz bei der Apotheke angehalten, Tabletten abgeholt - und die dann stundenlang im heißen Auto liegen lassen? Im Sommer kann so ein Moment der Unachtsamkeit nach hinten losgehen, denn Hitze kann Medikamenten schaden.

"Bei Temperaturen über 25 Grad Celsius kann sich die chemische Stabilität von Medikamenten verändern – sie wirken dann