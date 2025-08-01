Wie erkenne ich Borreliose?
Von Zecken übertragene Bakterien können zu Borreliose führen - was das für Folgen haben kann, macht nun Sänger Justin Timberlake deutlich
Von Sabine Meuter
Berlin/München. Von Zecken übertragene Krankheitserreger können schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. So wie bei dem Popstar Justin Timberlake (44), der bekanntgegeben hat, an Lyme-Borreliose erkrankt zu sein. Er habe mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, schrieb Timberlake auf Instagram. Das Leben mit dieser Krankheit könne psychisch und körperlich "unerbittlich kräftezehrend" sein.
Lyme-Borreliose wird von Bakterien ausgelöst, die durch den Zeckenbiss in den Körper gelangen können. Eine Infektion kann einen schweren Krankheitsverlauf nehmen. Möglich sind etwa eine chronische Entzündung der Haut, brennende Nervenschmerzen oder beidseitige Gesichtslähmungen.
Doch anders als gegen die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME), die durch von Zecken übertragene Viren ausgelöst wird und zu Entzündungen der Hirnhäute, des Gehirns und des Rückenmarks führen kann, gibt es gegen Borreliose noch keine Impfung.
Eines Tages könnte sich das ändern, sagt Prof. Frank Erbguth, Präsident der Deutschen Hirnstiftung. An Borreliose-Impfstoffen werde derzeit geforscht. Doch noch gibt es diesen Schutz nicht - umso wichtiger ist es, die Anzeichen zu erkennen und dann rasch zu handeln.
Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Borreliose im Überblick.
Was genau ist Borreliose?
Borreliose wird auch Lyme-Borreliose oder Lyme-Krankheit genannt. Lyme und Old Lyme sind Städte im US-Bundesstaat Connecticut, in denen die Erkrankung im Jahr 1975 zum ersten Mal beschrieben wurde.
"Auslöser sind Bakterien der Art Borrelia burgdorferi, die auch einfach Borrelien heißen", sagt Kristina Huber, Ärztin beim Institut für Infektions- und Tropenmedizin am LMU Klinikum München.
Eine Borreliose kann überall in Deutschland von Zecken auf Menschen übertragen werden. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nicht möglich, "Betroffene sind nicht ansteckend", sagt Huber. In den Monaten Juni, Juli und August kommt die Erkrankung gehäuft vor.
Dann suchen sie nach unbedeckter Haut. "Zecken mögen feuchte, weiche oder auch behaarte Körperstellen", sagt Frank Erbguth. So fühlen sich die Tiere etwa in der Achselhöhle oder hinter dem Ohr wohl.
Hat die Zecke eine geeignete Stelle gefunden, sticht sie zu. "Falsch wäre es, in dem Zusammenhang von einem Zeckenbiss zu sprechen", so Erbguth.
Wissenschaftlich korrekt ist die Bezeichnung Zeckenstich: Die Zecke bohrt mit einem Stechrüssel in die Haut und saugt Blut. Das Opfer spürt den Einstich zunächst nicht, da das Tierchen während des Stechens mit seinem Speichel eine Art Betäubungsmittel absondert. Spezielle Stoffe im Zecken-Speichel sorgen außerdem dafür, dass das Blut nicht gerinnt und die Einstichstelle sich nicht entzündet. So ist die Zecke, sofern sie nicht entdeckt wird, ungestört.
Wie hoch ist das Risiko, sich nach einem Zeckenstich zu infizieren?
In Deutschland ist nicht jede Zecke mit Borrelien befallen. "Nur 20 Prozent der Tierchen können eine Borreliose übertragen", sagt Frank Erbguth. Und längst nicht jeder Stich einer befallenen Zecke hat eine Infektion zur Folge. Nach Angaben der Robert Koch-Instituts ist bei 0,3 bis 1,4 Prozente aller Zeckenstiche mit Krankheitssymptomen zu rechnen.
Übrigens: Die Borrelien befinden sich im Darm der Zecke, sie muss also eine gewisse Zeit saugen, ehe sie die Bakterien überträgt. "Ist die Zecke mit Borrelien befallen, kann es nach frühestens vier bis sechs Stunden ab Beginn der Blutmahlzeit zu einer Infektion kommen", so Kristina Huber.
Was sind typische Anzeichen für eine Borreliose?
Oft bleibt eine Borreliose unbemerkt. Treten Beschwerden auf, können sie sich sehr unterschiedlich bemerkbar machen. "Betroffen ist häufig die Haut", sagt Kristina Huber. Symptome einer Borreliose können sich aber auch am Nervensystem, an den Gelenken und am Herz zeigen.
- Haut: "Hier kann es zu einem roten Fleck in der Größe eines Zwei-Euro-Stücks kommen", sagt Frank Erbguth. Die Rede ist von der sogenannten Wanderröte, die sich drei bis 30 Tage nach dem Zeckenstich rund um die Einstichstelle entwickelt. "Wird diese Rötung größer als ein Zwei-Euro-Stück, sollte man unbedingt ärztlichen Rat einholen", so der Mediziner. Vor allem bei Kindern können in seltenen Fällen knötchenartige oder blaurote Schwellungen der Haut auftreten. Mitunter kann sich die Haut chronisch entzünden. Dazu kommt es aber nur in Einzelfällen.
- Nervensystem: Eine Neuroborreliose liegt vor, wenn Borrelien das Nervensystem befallen. Die Beschwerden setzen wenige Wochen bis Monate nach dem Zeckenstich ein. "Dabei kommt es zu brennenden Nervenschmerzen", sagt Frank Erbguth. Es kann zu Lähmungen der angeschlossenen Muskeln oder zu einem Kribbeln und Taubheitsgefühlen in betroffenen Körperbereichen kommen. Auch ein- oder beidseitige Gesichtslähmungen sind möglich. Bei Kindern kann eine Neuroborreliose eine nichteitrige Hirnhautentzündung auslösen. Dazu können starke Kopfschmerzen und plötzliche Gesichtslähmungen kommen.
- Gelenke: Hier kommt es zu Gelenkentzündungen, der sogenannten Lyme-Arthritis. Betroffen sind oft Kniegelenke, daneben auch Sprung- oder Ellenbogengelenke. Die Entzündungen sind wiederkehrend und verlaufen zumeist schubweise.
- Herz: In wenigen Fällen kann im Verlauf der Borreliose auch das Herz in Mitleidenschaft gezogen sein. Möglich sind am Herz neben Entzündungen auch Rhythmusstörungen.
Bei Verdacht auf eine Borreliose ist es immer ratsam, rasch ärztliche Hilfe zu holen. "Anlaufstelle ist der Hausarzt", sagt Kristina Huber. Er oder sie wird Betroffene gegebenenfalls an einen Facharzt überweisen, etwa eine Dermatologin oder einen Neurologen.
"Je früher eine diagnostizierte Borreliose mit Antibiotika behandelt wird, desto besser", sagt Kristina Huber. So lassen sich schwere Krankheitsverläufe verhindern. In der Regel kommt es mit Antibiotika zu einer vollständigen Genesung.Was kann man vorbeugend tun?
Oft heißt es, dass man bei einem Aufenthalt im Wald oder auf Wiesen Langärmeliges und lange Hosen tragen soll. Aus Sicht von Frank Erbguth ist das bei hohen Temperaturen im Sommer wenig praktikabel. "Besser ist es, vor dem Aufenthalt im Grünen ein zeckenabwehrendes Mittel auf die Haut aufzutragen."
"Zusätzlich ist es nach Ausflügen in die Natur wichtig, sich selbst und die Kinder nach Zecken abzusuchen und sie zu entfernen", rät Kristina Huber. Besonders in Augenschein sollte man dabei die Achselhöhlen, den Kopf und Haaransatz, den Bereich hinter den Ohren, aber auch Kniekehlen und die Leisten nehmen.