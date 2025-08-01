Von Sabine Meuter

Berlin/München. Von Zecken übertragene Krankheitserreger können schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. So wie bei dem Popstar Justin Timberlake (44), der bekanntgegeben hat, an Lyme-Borreliose erkrankt zu sein. Er habe mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, schrieb Timberlake auf Instagram. Das Leben mit dieser Krankheit könne psychisch und körperlich "unerbittlich kräftezehrend" sein.

Lyme-Borreliose wird von Bakterien ausgelöst, die durch den Zeckenbiss in den Körper gelangen können. Eine Infektion kann einen schweren Krankheitsverlauf nehmen. Möglich sind etwa eine chronische Entzündung der Haut, brennende Nervenschmerzen oder beidseitige Gesichtslähmungen.

Doch anders als gegen die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME), die durch von Zecken übertragene Viren ausgelöst wird und zu Entzündungen der Hirnhäute, des Gehirns und des Rückenmarks führen kann, gibt es gegen Borreliose noch keine Impfung.

Eines Tages könnte sich das ändern, sagt Prof. Frank Erbguth, Präsident der Deutschen Hirnstiftung. An Borreliose-Impfstoffen werde derzeit geforscht. Doch noch gibt es diesen Schutz nicht - umso wichtiger ist es, die Anzeichen zu erkennen und dann rasch zu handeln.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Borreliose im Überblick.

Was genau ist Borreliose?

Borreliose wird auch Lyme-Borreliose oder Lyme-Krankheit genannt. Lyme und Old Lyme sind Städte im US-Bundesstaat Connecticut, in denen die Erkrankung im Jahr 1975 zum ersten Mal beschrieben wurde.

"Auslöser sind Bakterien der Art Borrelia burgdorferi, die auch einfach Borrelien heißen", sagt Kristina Huber, Ärztin beim Institut für Infektions- und Tropenmedizin am LMU Klinikum München.

Eine Borreliose kann überall in Deutschland von Zecken auf Menschen übertragen werden. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nicht möglich, "Betroffene sind nicht ansteckend", sagt Huber. In den Monaten Juni, Juli und August kommt die Erkrankung gehäuft vor.

Zecken suchen am Körper nach geschützten Stellen, um zuzustechen. So fühlen sie sich unter den Achseln oder hinter dem Ohr wohl. Foto: dpa

Zecken tummeln sich im Gebüsch, in Gräsern oder im Unterholz. Streifen Wanderer, Joggerinnen, oder Spaziergänger die Spinnentierchen, heften sie sich an die Kleidung der Person.

Dann suchen sie nach unbedeckter Haut. "Zecken mögen feuchte, weiche oder auch behaarte Körperstellen", sagt Frank Erbguth. So fühlen sich die Tiere etwa in der Achselhöhle oder hinter dem Ohr wohl. Hat die Zecke eine geeignete Stelle gefunden, sticht sie zu. "Falsch wäre es, in dem Zusammenhang von einem Zeckenbiss zu sprechen", so Erbguth. Wissenschaftlich korrekt ist die Bezeichnung Zeckenstich: Die Zecke bohrt mit einem Stechrüssel in die Haut und saugt Blut. Das Opfer spürt den Einstich zunächst nicht, da das Tierchen während des Stechens mit seinem Speichel eine Art Betäubungsmittel absondert. Spezielle Stoffe im Zecken-Speichel sorgen außerdem dafür, dass das Blut nicht gerinnt und die Einstichstelle sich nicht entzündet. So ist die Zecke, sofern sie nicht entdeckt wird, ungestört. Wie hoch ist das Risiko, sich nach einem Zeckenstich zu infizieren?