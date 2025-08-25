Ambrosia-Saison - Diese Tipps helfen Allergikern
Im Spätsommer ist so langsam Schluss mit der Pollensaison? Von wegen! Nun blüht die Ambrosia - und lässt Allergikerinnen und Allergiker ganz schön leiden. Was können Betroffene tun?
Mönchengladbach/Tübingen. (dpa-tmn) Die Augen brennen und tränen, die Nase kribbelt und läuft, womöglich kommt ein lästiger Husten dazu. Das erleben Sie in diesen Tagen, wenn Sie draußen unterwegs sind - oder auch einfach nur im Garten sitzen?
Die Übeltäterin, die diese Beschwerden auslöst, könnte die Ambrosia sein. Diese Pflanze wurde vor rund 150 Jahren aus Nordamerika eingeschleppt
