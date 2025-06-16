Gegessen und bewegt wie immer, doch plötzlich steigt die Zahl auf der Waage? In manchen Fällen können Medikamente zu einer Gewichtszunahme führen, informiert die Landesapothekerkammer Hessen.

Bestimmte Wirkstoffe könnten den Appetit anregen, den Stoffwechsel und das Hormonsystem beeinflussen, körperlich träge machen oder zu Flüssigkeitseinlagerungen führen. Lassen sich die neuen Kilos nicht anders erklären, lohnt also eine ärztliche Abklärung.

Diese Medikamente können dick machen

Bei folgenden Medikamenten ist der Apothekerkammer zufolge bekannt, dass sie zu einer Gewichtszunahme führen können:

verschiedene Arten von Psychopharmaka

manche Antidiabetika, etwa Insulin

manche Betablocker

Cortison

Hormone, etwa eine Hormontherapie bei Prostatakrebs

HIV-Therapeutika

Mögliche Hinweise darauf, dass man aufgrund von Medikamenten zunimmt, sind laut den Apothekern:

ständiger Appetit

gleichbleibendes Gewicht trotz verbesserter Ess- und Lebensgewohnheiten

Einnahme eines neuen Medikamentes in den letzten Wochen

Medikamente keinesfalls im Alleingang absetzen

Wer sich an den zusätzlichen Kilos stört und einen Zusammenhang mit seinen Medikamenten vermutet, sollte die Therapie auf keinen Fall im Alleingang abbrechen, so die Apotheker. Denn das gefährde den Behandlungserfolg.

Stattdessen sollte man ärztlich abklären lassen, welche Optionen es gibt. Der behandelnde Arzt oder die Ärztin könne etwa prüfen, ob es einen alternativen Wirkstoff gibt, der das Gewicht nicht beeinflusst oder sogar senken kann. Aber auch, wenn das nicht möglich ist, könne ein gesünderer Lebensstil der Gewichtszunahme entgegenwirken.

Im Idealfall besprechen Patientinnen und Patienten das Risiko einer Gewichtszunahme bereits mit ihrem Arzt, wenn sie ein neues Medikament verschrieben bekommen, so die Apotheker.

Denn neben Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl könne Übergewicht zu chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Gicht führen und erhöhe das Unfallrisiko. Regelmäßige Kontrollen könnten helfen, ein medikamentenbedingtes Mehrgewicht frühzeitig zu erkennen.