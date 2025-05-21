Dienstag, 09. September 2025

Studie warnt vor Risiken von zugeklebtem Mund

Beim Schlafen einfach den Mund zukleben - das soll nach Auskunft von sozialen Medien gegen Schnarchen helfen und zu besserer Konzentration führen. Diese Thesen haben Forscher nun geprüft.

21.05.2025 UPDATE: 22.05.2025 08:22 Uhr 1 Minute, 41 Sekunden
Mund-Zukleben: Ein kanadisches Forschungsteam mahnt zur Vorsicht. (Illustration)

London (Kanada) (dpa) - Die Praxis soll für erholsamen Schlaf sorgen und schlafbezogene Atmungsstörungen vermindern. Zudem soll sie Schnarchen, Mundtrockenheit und Mundgeruch eindämmen, gegen Tagesmüdigkeit und Konzentrationsprobleme helfen und sogar gegen Falten im Gesicht: Seit Jahren empfehlen manche Influencer und auch Prominente - darunter der norwegische Fußballstürmer Erling Haaland -

