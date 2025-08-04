Dienstag, 09. September 2025

Plus Mit Peitsche und Schwert

Wie Chinas Rentner fit bleiben

Chinas Bevölkerung altert, das Rentenalter steigt. Wie sich Senioren mit ungewöhnlichen Sportarten fit halten – und warum es dabei nicht nur um Sport geht.

04.08.2025 UPDATE: 04.08.2025 15:00 Uhr 2 Minuten, 56 Sekunden
Frau Wei führt auf einem Platz mit einem Schwert eine Übung in der Mediationskampfkunst Tai-Chi aus. In China ist Tai-Chi eine beliebte Trainingsmethode für Leute im Ruhestand. Foto: Johannes Neudecker/dpa​

Von Johannes Neudecker

Peking. Wer im Alter fit bleiben und länger leben will, greift in China mitunter zur Waffe - natürlich zu keiner echten. Für manche Rentner gehören die ungewöhnlichen Sportgeräte jedoch zum Alltag. So wie für Herrn Wang: In einem Park nahe dem Olympia-Zentrum in Peking schwingt er konzentriert seine Peitsche. Unter schrillem Knallen

