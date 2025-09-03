Von Anke Dankers

Lübeck/Hamburg. Schwitzige Hände, weiche Knie und der Gedanke: "Wie wird wohl die Tastuntersuchung der Prostata?": So mancher Mann fühlt sich unwohl, wenn der erste Besuch beim Urologen oder der Urologin ansteht. Doch wann sollte man überhaupt eine solche Praxis aufsuchen? Und wie läuft so ein Termin ab? Zwei Urologen geben Antworten.

