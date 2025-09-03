Erster Besuch beim Urologen - Was Männer wissen müssen
Viele Männer scheuen den Besuch beim sogenannten "Männerarzt". Doch wann genau ist ein Termin beim Urologen oder der Urologin angesagt? Und: Wie unangenehm ist die Prostata-Tastuntersuchung wirklich?
Von Anke Dankers
Lübeck/Hamburg. Schwitzige Hände, weiche Knie und der Gedanke: "Wie wird wohl die Tastuntersuchung der Prostata?": So mancher Mann fühlt sich unwohl, wenn der erste Besuch beim Urologen oder der Urologin ansteht. Doch wann sollte man überhaupt eine solche Praxis aufsuchen? Und wie läuft so ein Termin ab? Zwei Urologen geben Antworten.
