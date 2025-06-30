Was Pornos mit dem Gehirn machen – und wann es kritisch wird
Pornos sind überall – aber was richten sie in uns an? Ein Blick auf das, was im Kopf passiert, wenn aus Klicks Muster werden und der Konsum zur Sucht.
Von Alicia Windzio
Berlin. (dpa) Es braucht nur ein paar Klicks für den Kick: Pornos sind jederzeit auch kostenlos im Netz verfügbar. Doch was passiert im Kopf, wenn wir regelmäßig Erotikclips konsumieren? Und wann hat man eine PNS, eine Pornografie-Nutzungsstörung, die Behandlung erfordert?
Rudolf Stark forscht seit Jahren zur neurobiologischen Wirkung von Pornografie. Er ist
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+