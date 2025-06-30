Dienstag, 09. September 2025

Plus Lust auf Abruf, Reize im Übermaß

Was Pornos mit dem Gehirn machen – und wann es kritisch wird

Pornos sind überall – aber was richten sie in uns an? Ein Blick auf das, was im Kopf passiert, wenn aus Klicks Muster werden und der Konsum zur Sucht.

30.06.2025 UPDATE: 30.06.2025 08:17 Uhr 2 Minuten, 15 Sekunden
Immer verfügbar: Technologie und Internet können das Verhältnis und das Verhalten zu Sex nachhaltig verändern. Foto: Eugenio Marongiu/Westend61/dpa-tmn​

Von Alicia Windzio

Berlin. (dpa) Es braucht nur ein paar Klicks für den Kick: Pornos sind jederzeit auch kostenlos im Netz verfügbar. Doch was passiert im Kopf, wenn wir regelmäßig Erotikclips konsumieren? Und wann hat man eine PNS, eine Pornografie-Nutzungsstörung, die Behandlung erfordert?

Rudolf Stark forscht seit Jahren zur neurobiologischen Wirkung von Pornografie. Er ist

