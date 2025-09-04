Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Kritik und Skepsis

Augenscreening und Hautanalyse bei dm

Augenscreening, Online-Hautarzt, Blutproben: dm testet neue Gesundheitsangebote in Filialen – und sieht sich scharfer Kritik von Ärzteverbänden und Verbraucherschützern ausgesetzt.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 10:00 Uhr 3 Minuten, 11 Sekunden
Eine Verkäuferin führt in einer DM-Filiale in Düsseldorf ein Augenscreening bei einem Kunden durch. Foto: Christoph Reichwein/dpa​

Von Marco Krefting

Karlsruhe. (dpa) Augenscreening, KI-gestützte Hautanalyse und ein Online-Hautarzt sowie Blutanalysen - irgendwo zwischen Shampoo, Windeln und Lippenstift. Die Drogeriemarktkette dm testet seit Kurzem in ausgewählten Filialen neue Gesundheitsdienstleistungen. Und stößt damit auf Kritik.

Was bietet dm

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote