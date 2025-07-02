Dienstag, 09. September 2025

Plus Knallrot und mit Blasen

Was hilft bei starkem Sonnenbrand?

Am Strand weggedöst oder stundenlang im Garten gearbeitet - ohne genug Sonnenschutz und Schattenpausen? Das kann mit einem fiesen Sonnenbrand enden. Eine Dermatologin verrät, was der Haut dann guttut.

02.07.2025 UPDATE: 02.07.2025 07:45 Uhr 2 Minuten, 12 Sekunden

Bei Sonnenbrand ist Hautpflege gefragt: Feuchtigkeitsspendende Lotionen mit Aloe vera helfen der geschädigten Haut. Foto: Stephanie Pilick/dpa-tmn​

München. (dpa) Die Sonne ist längst untergegangen, die Haut erinnert sich aber immer noch an sie: Schultern oder Rücken sind knallrot, glühen, jucken und schmerzen. Womöglich haben sich sogar Blasen gebildet. 

Was tun, wenn ein Sommertag mit einem Sonnenbrand der besonders fiesen Sorte endet? Eine Dermatologin verrät, warum unsere Haut so reagiert - und gibt sechs

