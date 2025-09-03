Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Kinder als wählerische Esser

"Das mag ich nicht!" - Wie Schulessen helfen könnte

In vielen Teilen Deutschlands hat die Schule wieder begonnen. Manche Eltern fragen sich jetzt wieder: Isst das Kind in der Schule ordentlich? Fachleute haben für sie gute Nachrichten.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 08:30 Uhr 2 Minuten, 34 Sekunden
Schulessen
Ein gemeinsames Mittagessen hat einen verbindenden Charakter. (Symbolbild)

München. (dpa) Kein gekochtes Gemüse, Nudeln mit Soße schon mal gar nicht, Fleisch nur in Form von Wurst: Manche Kinder sind äußerst wählerisch beim Essen und treiben ihre Eltern zum Teil zur Verzweiflung. Wie kann man sicherstellen, dass sich diese schlechten Esser – so die allgemeine Bezeichnung – ausgewogen und gesund ernähren? 

Dazu beitragen könnte ein warmes Mittagessen in der

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote