Melatonin-Sprays im Test
Ein Spritzer für besseren Schlaf? Darauf hoffen viele, die zu Melatoninpräparaten greifen. Ein Sprühflaschen-Test zeigt: Die meisten Produkte sind mangelhaft. Warum?
Frankfurt am Main. (dpa-tmn) Schlafmittel mit Melatonin boomen. Doch ein aktueller Test von 19 frei verkäuflichen Melatonin-Sprays zeigt: Die meisten Produkte bieten gesunden Menschen mit Schlafproblemen kaum Nutzen, bergen aber gesundheitliche Risiken, heißt es in der aktuellen Ausgabe von "Öko-Test" (10/2026). 16 der getesteten Präparate wurden mit "Mangelhaft" oder "Ungenügend" bewertet.
