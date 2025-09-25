Donnerstag, 25. September 2025

zurück
Plus Kaum Nutzen, viele Mängel

Melatonin-Sprays im Test

Ein Spritzer für besseren Schlaf? Darauf hoffen viele, die zu Melatoninpräparaten greifen. Ein Sprühflaschen-Test zeigt: Die meisten Produkte sind mangelhaft. Warum?

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 08:10 Uhr 1 Minute, 55 Sekunden
Schlafsprays versprechen schnelleres Einschlafen. Doch nicht immer sind sie so wirksam, wie erhofft. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Frankfurt am Main. (dpa-tmn) Schlafmittel mit Melatonin boomen. Doch ein aktueller Test von 19 frei verkäuflichen Melatonin-Sprays zeigt: Die meisten Produkte bieten gesunden Menschen mit Schlafproblemen kaum Nutzen, bergen aber gesundheitliche Risiken, heißt es in der aktuellen Ausgabe von "Öko-Test" (10/2026). 16 der getesteten Präparate wurden mit "Mangelhaft" oder "Ungenügend" bewertet.

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote