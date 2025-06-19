Dienstag, 09. September 2025

Plus Insekten

Bremsen wieder unterwegs - Was hilft gegen die Blutsauger?

Bremsen sind im Sommer wieder auf dem Vormarsch – und ihre Stiche tun richtig weh. Warum sie gerade jetzt so aktiv sind, was hilft, wenn es juckt, und was sie von Mücken unterscheidet.

19.06.2025 UPDATE: 09.07.2025 04:03 Uhr 2 Minuten, 55 Sekunden
Bremsen sind echte Sonnenanbeter und jagen tagsüber.

Stuttgart (dpa/lsw) - Sie sind zurück – und sie meinen es ernst: Bremsen, die fliegenden Plagegeister des Sommers, starten wieder ihre Angriffe. Wer im Grünen oder am Wasser unterwegs ist, kennt das Szenario: Ein scharfer Schmerz, ein erschrockenes Aufschreien – und schon saugt die Bremse das erste Blut aus Wade oder Arm. Doch warum sind die Insekten gerade jetzt so aktiv, was hilft wirklich

