Wie kann ich mich am besten gegen Ehec-Bakterien schützen?
Das vermehrte Auftreten von Ehec-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern hat die Behörden alarmiert. Dabei erkrankt in Baden-Württemberg fast jeden Tag ein Mensch daran. Wie schützt man sich davor?
Stuttgart/Stralsund (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg sind bislang deutlich mehr Ehec-Infektionen registriert worden als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Dem Landesgesundheitsamt wurden nach einer Statistik der Landesbehörde bis etwa Ende August 255 Ehec-Erkrankungen gemeldet (bis 34. Kalenderwoche). Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 182.
Im gesamten vergangenen
