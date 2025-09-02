Dienstag, 09. September 2025

Plus Infektionskrankheit

Wie kann ich mich am besten gegen Ehec-Bakterien schützen?

Das vermehrte Auftreten von Ehec-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern hat die Behörden alarmiert. Dabei erkrankt in Baden-Württemberg fast jeden Tag ein Mensch daran. Wie schützt man sich davor?

02.09.2025 UPDATE: 02.09.2025 11:49 Uhr 2 Minuten, 28 Sekunden
Ehec-Bakterien
Die Zahl der Ehec-Infektionen ist in Baden-Württemberg gestiegen.(Archiv)

Stuttgart/Stralsund (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg sind bislang deutlich mehr Ehec-Infektionen registriert worden als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Dem Landesgesundheitsamt wurden nach einer Statistik der Landesbehörde bis etwa Ende August 255 Ehec-Erkrankungen gemeldet (bis 34. Kalenderwoche). Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 182. 

Im gesamten vergangenen

