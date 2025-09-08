Was hilft meiner Stimme?
Langer Vortrag, laute Party oder schlichtweg eine Erkältung - und auf einmal ist die Stimme rau oder bleibt ganz weg. Was bei Heiserkeit genau passiert und wie man sich seine Stimme zurückholt.
Von Francoise Hauser
Regensburg/Straubing. (dpa-tmn) Schnell mal eine Sprachnachricht schicken, im Meeting ein Projekt vorstellen, dem Navi eine Adresse diktieren oder einfach nur telefonieren? Eine heisere Stimme macht all das schwerer.
"Wir sind eine kommunikative Gesellschaft, Stimme spielt auch beruflich eine große Rolle", sagt Prof. Christopher Bohr von der Klinik und
