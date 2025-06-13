Trinkroutine, Salzgebäck, Wasserspray
Gerade an heißen Tagen können sich ältere Menschen nicht unbedingt auf ihr Durstgefühl verlassen. Was ihnen dabei hilft, genug zu trinken - und worauf es bei Hitze noch ankommt.
Von Ricarda Dieckmann
Köln. (dpa-tmn) 30 Grad und mehr: Heiße Sommertage sind eine Belastung für den Körper - für manche mehr als für andere. Besonders gefährdet sind ältere und pflegebedürftige Menschen, heißt es im "Hitzeknigge" des Umweltbundesamtes.
Das Alter bringt nämlich Veränderungen im Stoffwechsel mit sich, wodurch der Körper schlechter mit Hitze umgehen kann. Im
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+