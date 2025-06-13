Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Hitzetipps für Ältere

Trinkroutine, Salzgebäck, Wasserspray

Gerade an heißen Tagen können sich ältere Menschen nicht unbedingt auf ihr Durstgefühl verlassen. Was ihnen dabei hilft, genug zu trinken - und worauf es bei Hitze noch ankommt.

13.06.2025 UPDATE: 23.06.2025 06:00 Uhr 2 Minuten, 49 Sekunden
Trinkroutinen etablieren: Erinnerungen an das Trinken können helfen, ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-tmn​

Von Ricarda Dieckmann

Köln. (dpa-tmn) 30 Grad und mehr: Heiße Sommertage sind eine Belastung für den Körper - für manche mehr als für andere. Besonders gefährdet sind ältere und pflegebedürftige Menschen, heißt es im "Hitzeknigge" des Umweltbundesamtes. 

Das Alter bringt nämlich Veränderungen im Stoffwechsel mit sich, wodurch der Körper schlechter mit Hitze umgehen kann. Im

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote