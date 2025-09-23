Columbia. (dpa) Der Mensch scheint tatsächlich weitgehend ein Gewohnheitstier zu sein - so das Resultat einer Studie. Demnach liegen den meisten menschlichen Handlungen im Alltag keine bewussten Entscheidungen zugrunde, sondern Routinen. Das berichtet ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift "Psychology & Health".

Die Forschenden befragten 105 Teilnehmer aus