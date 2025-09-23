Dienstag, 23. September 2025

Plus Gewohnheitsmäßiges Handeln

Zwei Drittel der Alltagshandlungen erfolgen per Autopilot

Die meisten unserer Verhaltensweisen beruhen laut einer Studie nicht auf bewusster Wahl, sondern auf Gewohnheit. Das Wissen darum könnte praktische Vorteile bieten.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 07:56 Uhr 1 Minute, 26 Sekunden
Auch eine Sucht wie Rauchen ist letztlich eine Gewohnheit. (Symbolbild)

Columbia. (dpa) Der Mensch scheint tatsächlich weitgehend ein Gewohnheitstier zu sein - so das Resultat einer Studie. Demnach liegen den meisten menschlichen Handlungen im Alltag keine bewussten Entscheidungen zugrunde, sondern Routinen. Das berichtet ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift "Psychology & Health".

Die Forschenden befragten 105 Teilnehmer aus

