Dienstag, 30. September 2025

zurück
Plus Gewappnet sein

So machen Sie Ihre Hausapotheke fit für die Erkältungszeit

Mit Halsweh oder Gliederschmerzen aufgewacht? Gut, wenn man sich den Weg zur Apotheke sparen kann - und bloß eine Schublade aufziehen muss. Zwei Experten verraten, was nun in die Hausapotheke gehört.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 08:10 Uhr 4 Minuten, 30 Sekunden
Mittel gegen Fieber, Halsweh und verstopfte Nase: Sie gehören zur Erkältungszeit in die Hausapotheke. Foto: Daniel Karmann/dpa-tmn​

Von Ricarda Dieckmann

Dannenberg/Köln. (dpa-tmn) Mindestens einmal im Jahr, besser zweimal: So oft sollten wir prüfen, wie gut unsere Hausapotheke ausgestattet ist - und ob die Mittel darin noch haltbar sind. 

Jetzt zum Herbst hin ist ein guter Zeitpunkt dafür, sagt Armin Hoffmann. Er ist Präsident der Bundesapothekerkammer sowie der Apothekerkammer Nordrhein. Auch die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote