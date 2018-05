Von Constanze Werry

Vom Glas Wein zum Essen bis zum Bierchen beim Public Viewing ist Alkohol nahezu allgegenwärtig. Das muss kein Problem sein - doch die Sucht kommt meist schleichend. Hier die wichtigsten Tipps und Fakten.

> Wie viel Alkohol als risikoarm gilt: Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) liegt der Grenzwert für einen risikoarmen Konsum für Frauen bei zwölf, bei Männern bei 24 Gramm reinem Alkohol täglich. Diese Mengen kommen schnell zusammen. So haben 0,25 Liter Bier im Schnitt zehn Gramm Alkohol, 0,1 Liter Wein oder Sekt neun Gramm und Bier-Mix-Getränke pro 0,33 Liter sechs bis 13 Gramm. Und bereits 4 cl Wodka schlagen mit 13 Gramm reinem Alkohol zu Buche. Um Risiken möglichst auszuschließen sollte darüber hinaus an zwei Tagen pro Woche gänzlich auf Alkohol verzichtet werden.

Für Jugendliche bis 20 Jahre gelten diese Grenzwerte nicht. Denn die körperliche Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Vor allem im Gehirn kann der Konsum von Alkohol wichtige Umbauprozesse stören. Zudem kann sich eine Abhängigkeit in jungen Jahren viel schneller entwickeln.

> Daran ist eine Abhängigkeit zu erkennen: Bei einer Alkoholabhängigkeit besteht der Techniker Krankenkasse (TK) zufolge ein starkes Verlangen bis hin zum Zwang Alkohol zu trinken. Die konsumierte Menge lässt sich kaum oder nicht kontrollieren. Auch können Entzugserscheinungen wie Schwitzen oder Zittern auftreten. Zudem müssen immer größere Mengen konsumiert werden, um den gewünschten Effekt zu erreichen. Der BzgA zufolge wird das Trinken letztlich wichtiger als andere Interessen wie zum Beispiel Freunde, Familie oder Hobbys. Ein weiterer Hinweis auf eine Abhängigkeit sind wiederholte, erfolglose Versuche weniger zu trinken oder abstinent zu bleiben.

Alkoholmissbrauch bezeichnet im Unterschied dazu jeden Alkoholkonsum - mengenunabhängig - der zu psychischen, sozialen oder körperlichen Schäden führt.

> "CAGE"-Test erlaubt eine erste Einschätzung: Er besteht aus den folgenden vier Fragen: Haben Sie jemals daran gedacht, weniger zu trinken? Haben Sie sich schon einmal darüber geärgert, dass Sie von anderen wegen Ihres Alkoholkonsums kritisiert wurden? Haben Sie sich jemals wegen Ihres Trinkens schuldig gefühlt? Haben Sie jemals morgens als erstes Alkohol getrunken, um sich nervlich zu stabilisieren oder einen Kater loszuwerden? Werden zwei oder mehr Fragen mit einem Ja beantwortet, sind ein Alkoholmissbrauch oder eine Alkoholabhängigkeit wahrscheinlich.

> Was man selbst tun kann: Gibt es Bedenken, dass der persönliche Konsum zu hoch ist oder auch der Verzicht auf Alkohol schwer fällt, sollten sich Betroffene an ihren Arzt oder in einem ersten Schritt an eine Selbsthilfegruppe wenden. Hilfsangebote in Wohnortsnähe vermittelt unter anderem die BzgA unter der Telefonnummer 0221/89 20 31.

> Tipps, wie alles unter Kontrolle bleibt: Gerade bei sommerlichen Temperaturen ist die Lust auf ein kühles Bier oft groß. Allerdings sollten alkoholische Getränke besser nie als Durstlöscher eingesetzt werden. Ein weiterer Punkt: Wer Alkohol trinkt, sollte sich dabei Zeit lassen. Denn bis der Alkohol seine Wirkung zeigt, dauert es einige Zeit. Und ganz wichtig: Alkohol zu trinken, um schlechte Laune oder Traurigkeit zu bekämpfen, ist äußerst riskant. Denn Probleme werden dabei nicht ursächlich angegangen und man gerät schnell in einen Teufelskreis.

Wollen Eltern ihre Kinder auf die Schädlichkeit von Alkohol hinweisen, fruchten Verbote und Drohungen wenig. Besser seien laut Rainer Breuninger vom Freundeskreis Sucht schlichte Warnungen wie "Alkohol macht fett, dumm und impotent". Sie brauchten dazu nur kurze Erläuterungen: Fett, weil Alkohol das Fett im Körper bindet. Dumm, weil Alkohol für das drastische Absterben von Gehirnzellen sorgt. Und der Rest liege auf der Hand: "Wie soll in Sachen Potenz noch was gehen mit einem dicken Kopf und betäubten Nerven?"