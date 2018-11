Von Birgit Sommer

Mit Millionenaufwand wird nach neuen Arzneimitteln für viele große Plagen der Menschheit geforscht. Doch Erfolge kommen meist erst einmal hoch entwickelten Gesellschaften zugute, weil die patentierten Medikamente teuer sind. Das trifft zum Beispiel auch auf die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs zu, die in Deutschland 450 Euro kostet, in der Dritten Welt aber maximal zehn Dollar kosten dürfte.

Ein internationales Netzwerk von Studenten und Forschenden, die UAEM (Universities Allied for Essential Medicines), 2001 in Yale/USA gegründet und in Deutschland auch in Heidelberg aktiv, macht sich dafür stark, dass sich die Forschung an globalem Bedarf orientieren soll und dass deren Ergebnisse allen Betroffenen zugänglich gemacht werden.

Harald zur Hausen kann Kronzeuge des Netzwerkes sein. Für seine Entdeckung, dass HPV-Viren den Gebärmutterhalskrebs verursachen, hatte zur Hausen 2008 den Nobelpreis für Medizin erhalten. Bei seinem Vortrag in der Alten Aula der Universität auf Einladung von UAEM und der "Sozietät Global Health Georg Forster" der Medizinischen Fakultät stand das Thema Grundlagenforschung und klinische Anwendung im Fokus. Zur Hausen berichtete, dass in verschiedenen Entwicklungsländern, etwa in Vietnam, bereits eine drastische Reduzierung des Preises für die drei notwendigen HPV-Impfungen erreicht worden sei.

Doch das allein genügt wohl nicht: Es gebe teilweise kulturelle Hindernisse oder es fehlten Kühlketten für den Impfstoff, ergänzte er. Alternativen zur Impfung, etwa ein Nasenspray, könnten jedoch demnächst auf den Markt kommen. Auch eine Impfung, die gegen mehrere Typen von Papillom-Viren wirke, befinden sich in der Pipeline der Industrie.

Der Forscher zeigte sich aber auch erschüttert von der "Uninformiertheit weltweit". Deutschland ist da keineswegs vorbildlich. Während in Australien und England mehr als 80 Prozent der Mädchen geimpft seien und man bereits einen Rückgang der Krebsvorstufen erkenne, stagniere die Impfrate in Deutschland bei 40 Prozent. Zur Hausen macht dafür die zögerliche Haltung der Gynäkologen genauso verantwortlich wie die Tatsache, dass Gesundheitsbehörden und Ministerien nicht mit dem nötigen Nachdruck dazu stünden. Dabei werden in Deutschland jährlich bis zu 6000 Fälle von Gebärmutterhalskrebs gezählt, dazu kommen 100.000 chirurgische Eingriffe wegen Krebsvorstufen.

Noch einmal betonte der Nobelpreisträger die geringen möglichen Nebenwirkungen der Impfung, wobei es sich meist um eine Allergie gegen ein Virusprotein handle. Die Rate sei deutlich niedriger als bei vielen anderen akzeptierten Impfungen für Kleinkinder. Zur Hausen empfiehlt die Impfung spätestens bei Neunjährigen und macht immer wieder darauf aufmerksam, dass man einen größeren Gesundheitseffekt erreichen könne, wenn alle Jungen als Überträger der HPV-Viren geimpft würden. Das gibt es bisher nur in Sachsen.

"30 Prozent aller Innovationen in der Medizin stammen aus Uni-Laboren", wusste die Studentin Rosa Jahn, die UAEM-Koordinatorin für Europa, zu berichten. Die Universitäten könnten über Lizenzen auf die Preisgestaltung Einfluss nehmen, forderte sie bei der Veranstaltung.

Harald zur Hausen sieht eine Chance für günstige Preise bei den Impfstoffen erst dann kommen, wenn Patente auslaufen. Dennoch hält er Patentierung für wichtig. "Wir haben am Krebsforschungszentrum einen langjährigen Streit geführt und sehen, mit welcher Leichtigkeit Vereinbarungen umgangen werden können." Man brauche außerdem das Interesse der Industrie: "Vom Deutschen Krebsforschungszentrum aus hätten wir einen Impfstoff nicht entwickeln können."

Dass ihr Thema aktuell sei, bestätigte den Veranstaltern auch der Heidelberger Prorektor für Forschung, Prof. A. Stephen K. Hashmi: "Der Zugang aller Bedürftigen zu Medikamenten ist auch eine Forderung der Weltgesundheitsorganisation."