AOK-Krankenhausreport: Qualitätskluft deutlich spürbar - Größere Erfahrung hilft bei den Eingriffen

Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Übung macht den Meister: Je häufiger eine Operation in einem Krankenhaus vorgenommen wird, desto geringer die Risiken. Seit langem bereits fordern die Krankenkassen eine stärkere Spezialisierung von Kliniken, wenn es um planbare Eingriffe geht. Der AOK-Bundesverband prescht nun vor und schlägt die Ausweitung der vorgeschriebenen Mindestmengen auf weitere stationäre Leistungen vor. Weniger Operationen, höheres Risiko? Hintergründe zum AOK-Krankenhausreport.

> Was ist das wichtigste Ergebnis?

Es gibt laut AOK-Report eine große Qualitäts-Kluft zwischen Kliniken, in denen bestimmte Eingriffe relativ häufig oder nur selten vorgenommen werden. Beispiel Schilddrüsenoperationen, jährlich gibt es davon circa 75.000 in Deutschland. Die Patienten, die in Kliniken mit besonders geringen Fallzahlen behandelt werden, haben ein doppelt so hohes Risiko für eine dauerhafte Stimmbandlähmung wie Patienten in Krankenhäusern mit besonders viel Erfahrung bei Schilddrüsenoperationen.

> Für welche Eingriffe gibt es vorgeschriebene Mindestmengen?

Aktuell gibt es für sieben Operationen Vorgaben: So müssen Krankenhäuser, wenn sie Lebertransplantationen vornehmen, auf mindestens 20 Fälle im Jahr kommen. Bei Nierentransplantationen sind es 25 Fälle. Bei Eingriffen an der Speiseröhre und Bauchspeicheldrüse sind es jeweils zehn Fälle. Für Stammzelltransplantationen gilt eine Mindestmenge von 25, für das Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks von 50 Fällen. Wenn in einer Klinik Frühgeborene betreut werden, müssen es mindestens 14 Fälle im Jahr sein.

> Ist die schiere Zahl allein ausschlaggebend für die Qualität von Operationen?

Nein, natürlich nicht. Die Autoren des AOK-Krankenhausreports nennen weitere Faktoren: Etwa die Qualität von Diagnosen, die Einhaltung von Standards für komplexe Eingriffe, die Expertise der behandelnden Ärzte, die Organisationsstruktur des Krankenhauses und eine Notfallversorgung mit einer leistungsstarken Intensivstation. Eine solche Infrastruktur, so die Argumentation, könne nicht von jeder Klinik vorgehalten werden. Die Kassen pochen deshalb auf mehr Spezialisierung und Zentralisierung.

> Wo können sich Patienten über die Erfahrungen von Krankenhäusern mit bestimmten Operationen informieren?

Hilfreich ist die Internet-Seite www.weisse-liste.de - ein Angebot unter Schirmherrschaft des Patientenbeauftragten der Bundesregierung. Grundlage ist eine Datenbank mit einer Auswertung von Qualitätsberichten der rund 2000 Krankenhäuser in Deutschland. Wer darin nach einer Operation sucht, erhält Angaben zu den aktuellen Fallzahlen.