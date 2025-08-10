Dienstag, 09. September 2025

Plus Gesundheit

Warum Sonnenbrillen wichtig für den Schutz der Augen sind

Manche Influencer warnen im Netz vor Sonnenbrillen. Doch Fachleute widersprechen - und erklären die Risiken von UV-Strahlung für die Augen.

10.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 08:03 Uhr 2 Minuten, 22 Sekunden
Sonne können vor UV-Strahlen schützen, die mit Krebs und anderen Erkrankungen in Verbindung stehen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Schlafräuber, Vitamin-Blocker, Grauer Star: Für manche Influencer in sozialen Netzwerken sind Sonnenbrillen Teufelszeug. Die Ratschläge dieser Laien können gefährlich sein. Was sagen Fachleute? 

Warum Sonnenbrillen wichtig sind 

Ob nun cooler Look oder Frühstück bei Tiffany: Sonnenbrillen sind mehr als eine Frage der Mode. Sie schützen vor grellem

