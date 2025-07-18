Dienstag, 09. September 2025

Plus Gesundheit

Training und Essen nach Zyklus: Was bringt Cycle Syncing?

Die britische Fußballerin Lucy Bronze spricht von einer "Superkraft" im Zyklus. Warum viele Frauen sich zunehmend an ihrem Zyklus orientieren und was Forscher dazu sagen.

18.07.2025 UPDATE: 04.08.2025 11:00 Uhr 3 Minuten
England - Wales
Die englische Spielerin Lucy Bronze - hier im Zweikampf um den Ball mit ihrer walisischen Kontrahentin Ceri Holland - bemerkt selbst Unterschiede ihrer Leistung je nach Zyklusphase. (Archivbild)

Freiburg/London. (dpa) Die englische Nationalspielerin Lucy Bronze beschreibt eine Art Wunderwaffe: Es gebe eine Phase in ihrem Zyklus, in der sie körperlich in der Lage sei, noch härter zu trainieren als sonst. "Es ist, als würde man mir für eine Woche eine Superkraft geben", sagte sie dem Magazin "Women's Health UK" vor dem Start der Fußball-EM der Frauen. "Wir können unser Training auf die

