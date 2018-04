Am Samstag, 7. März

RNZ. Was tun bei Tinnitus? Wie kann Musiktherapie helfen? Wie sichert man Kindern mit Hörschädigung den besten Start ins Leben? Für wen kommt ein Cochlea Implantat (CI), die elektronische Innenohrprothese, infrage? Warum ertaubte Beethoven und könnte ihm heute geholfen werden? Diese und weitere Fragen rund um Probleme mit dem Gehör sowie das Leben mit Hörbehinderung sind Themen beim "Heidelberger Tag des Hörens" am Samstag, 7. März. Von 10 bis 16.30 Uhr informieren Professor Peter Plinkert, Ärztlicher Direktor, und weitere Experten der Universitäts-HNO-Klinik sowie des Deutschen Zentrums für Musiktherapieforschung und Betroffene im Hörsaal der Kopfklinik, Im Neuenheimer Feld 400. Zudem werden die Angebote des ambulanten CI-Rehabilitationszentrums am Uniklinikum vorgestellt.

Zudem gibt es eine Bilderausstellung des hörgeschädigten Künstlers Stefan Heinz zu besichtigen. Der Maler, von Geburt an schwerhörig und heute beidseitig mit Implantaten versorgt, ist anwesend und freut sich auf Gespräche. Im Foyer vor dem Hörsaal stellen sich außerdem Vertreter von Selbsthilfegruppen, Verbänden, Frühförder- und Beratungsstellen, Herstellerfirmen und des Hör- und Sprachzentrums den Fragen der Besucher. Interessierte, Schwerhörige, Implantatträger und Eltern schwerhöriger Kinder sind zu Kurzvorträgen, Einblicken in die Musiktherapie und einem Trommelworkshop eingeladen. Die Vorträge werden von Schrift- und Gebärdensprachdolmetschern unterstützt.

Seit einem Jahr ist die HNO-Klinik als Rehabilitationszentrum für Träger von Innenohrprothesen zugelassen. Die Bilanz des ersten Jahres kann sich sehen lassen: Mit 96 Patienten ließen sich mehr Patienten als in den Jahren zuvor ein CI implantieren. Die therapeutischen Angebote des Hauses - darunter spezielles Hörtraining, audiotherapeutische Beratung und Gruppentherapie sowie Musiktherapie - werden beim Tag des Hörens vorgestellt.