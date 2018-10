Von Jochen Bettzieche

Lange Zeit hieß es, erwachsene Gehirne könnten sich nicht reparieren, keine neuen Zellen bilden und somit kaum Neues aufnehmen. "Das ist nicht der Fall, es entstehen auch bei Erwachsenen neue Nervenzellen für das Erlernen von Neuem", sagt Evgeny Gutyrchik, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für medizinische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Hirne können viele Informationen verarbeiten, auch überflüssige. Das kostet jedoch Energie, die dann für andere Bereiche fehlt. "Es geht darum, weniger Müll aufzunehmen", sagt Gutyrchik.

Ziel ist die optimale Auslastung der Denkzentrale. Um das zu erreichen, sollte der Mensch auch auf die von der Natur vorgegebenen Veranlagungen achten. "Der Mensch ist ein soziales Wesen, Kommunikation mit anderen Menschen ist wichtig", sagt Gutyrchik.

Beispielsweise bei einem geselligen Spieleabend. Der bringt mehr als alleine irgendwelche Rätsel zu lösen, sagt der Psychologe Peter Sturm, Mitbegründer der Gesellschaft für Gehirntraining: "Wer täglich Kreuzworträtsel löst, beruhigt sein Hirn eher als dass er es anregt, aber auch Spiele wie Skat können schnell zur Routine werden."

Selbst eines der bekanntesten Knobelspiele, Rubiks Zauberwürfel, der bereits in den 70er Jahren die Menschen in seinen Bann zog, kann auf Dauer langweilig werden. "Wenn einer die ganze Prozedur perfekt im Kopf hat, wie der Würfel zu drehen ist, dann hat das nichts Innovatives mehr", erklärt Frank Schneider, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in der Uniklinik der RWTH Aachen. Und dann ist das Gehirn auch nicht mehr gefordert.

Dem kann man aber vorbeugen, unabhängig davon, ob es sich um ein Solitär- oder ein Gruppenspiel handelt. "Abwechslung hilft, immer Mal wieder neue Spiele ausprobieren", empfiehlt Schneider. Oder ein komplexes Spiel nehmen, das auch über längere Zeit eine Herausforderung ist.

Die Art des Spiels entscheidet, welche Areale im Hirn aktiviert werden. Schneider spricht in diesem Zusammenhang von kognitiver Flexibilität: "Bestimmte Regionen im Gehirn sind für Konzentration, Motorik, Gedächtnis und anderes zuständig, diese werden je nach Spiel aktiv und miteinander verknüpft." Aufmerksamkeit ist gefragt, in der Gruppe auch das Sozialverhalten, oft auch Emotionalität, vor allem bei kreativen Spielen. Gute Fachverkäufer sollten laut Schneider in der Lage sein, das richtige Produkt für das Training der gewünschten Hirnregionen zu empfehlen.

Wichtig ist, dass die Gruppe gut harmoniert, insbesondere bei Denk- und Strategiespielen. Die Hirne sollten ungefähr die gleiche Leistung bringen können und auf gleicher Welle mitdenken, empfiehlt Sturm: "Die Konkurrenzsituation stellt eine starke Herausforderung dar, und leistungsschwache Hirne ziehen sich ganz schnell raus."

Bei einigen Spielen wie "Mensch ärgere Dich nicht" (dpa-Foto) steht oft die Schadenfreude im Vordergrund. Das mag nicht jeder. Manche Menschen spielen lieber miteinander. Das können Sie bei Kooperationsspielen, bei denen alle gemeinsam versuchen, ein Ziel zu erreichen. Diese Produkte liegen derzeit im Trend. Fast jeder bedeutende Verlag hat mittlerweile eins oder mehrere im Angebot. "Hier lernen die Spieler auch, Verantwortung zu delegieren", weiß Schneider. Er findet auch Versionen interessant, bei denen Gruppen gegeneinander antreten, beispielsweise zwei gegen zwei.

Andererseits hat das Prinzip jeder gegen jeden auch seine Vorteile. "Gerade für schüchterne und zurückhaltende Menschen kann so ein Wettbewerb auch gut sein", sagt Schneider.

Hauptsache, der Spieleabend findet in einer geselligen Runde statt, weiß der Experte: "Die Stimmung beim Spielen ist sehr wichtig, denn bei guter Stimmung bringt das Hirn mehr Leistung als bei schlechter Stimmung."

> Der Spieleabend mit Freunden ist nicht nur ein geselliges Ereignis, er fördert auch die Hirntätigkeit. Wir stellen Kugeln, Spiegel und Zahnräder vor, mit denen man spielend sein Hirn am Laufen hält.

Dimension: Ein bis vier Spieler versuchen hier, bis zu fünfzehn farbige Kugeln auf ihrem Tableau so zu platzieren, dass sechs zufällig bestimmte Vorgaben erfüllt sind. Und das unter Zeitdruck. Die Sanduhr läuft. Beispiel: Weiße und blaue Kugeln müssen immer aneinanderstoßen. Je mehr Bedingungen der Spieler erfüllt, desto mehr Punkte erhält er. Die kurzen Spielregeln ermöglichen einen raschen Einstieg und zeigen, dass nicht alle Denkspiele ein kompliziertes Regelwerk benötigen. Sollte sich das Hirn im Laufe der Zeit an die Aufgabenstellung gewöhnt haben, können die Spieler den Schwierigkeitsgrad steigern. Vorsicht: Einsteiger tun sich gegen Kenner des Spiels schwer, wenn die sich nicht zurücknehmen. Erschienen ist Dimension bei Kosmos.

Think Fun: Das amerikanische Unternehmen ist vor allem für seine Knobelspiele bekannt. Bekanntes Beispiel und anspruchsvolle Referenz ist Rush Hour, bei dem ein rotes Auto aus dem Verkehrsgewühl befreit werden muss. Mittlerweile bringen die Amerikaner mindestens ein Denkspiel pro Jahr auf den Markt, nicht alle auf gleichem Niveau. Ende 2013 war das Laser Maze. Hier muss der Spieler verschiedene Spiegel so auf dem Spielfeld platzieren, dass ein Laserstrahl in ein bis drei Ziele geleitet wird. Damit die 60 Aufgaben von einfach bis anspruchsvoll nicht zur Routine werden, sollten die Spieler nicht alle am Stück abhaken. Laser Maze liefert nette Denkaufgaben für zwischendurch. An Rush Hour reicht die Komplexität jedoch nicht heran.